Фото: КСЭК
Происшествия
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области

В Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток. Предположительная причина смерти – бешенство. Школьника можно было спасти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По словам родителей, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу. Но, решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Лишь спустя почти год, 7 апреля, у подростка появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая слабость. На следующий день он обратился в поликлинику по месту жительства, где ему назначили лечение от болей в костях.

Несмотря на это, состояние лишь ухудшалось. Появились боли в пояснице, и тогда родители, не знавшие, как помочь своему ребенку, стали обращаться не только в частные клиники, но и к представителям нетрадиционной медицины.

После прохождения УЗИ у подростка выявили воспаление в почках, но и тут назначенное лечение не помогло: у него появились одышка, гидрофобия, аэрофобия.

10 апреля измученного мальчика забрали на карете скорой помощи в районную больницу, где в инфекционном отделении ему поставили диагноз "бешенство". В тот же день всех членов семьи взяли под медицинское наблюдение. 

Однако... восьмиклассника не удалось спасти. Он умер на следующий день – 11 апреля.

Как отметили в Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко до 1 года. Поэтому проявиться, даже, казалось бы, безобидная царапина после укуса четвероногого может не сразу.

Бешенство – острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Опасность ее - в неизлечимости: данная болезнь всегда заканчивается смертью. Возбудителем ее является вирус, поражающий мозг человека, который содержится в слюне больного животного.

Человек может заразиться через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, ослюнение больными животными, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. От человека к человеку вирус не передается.

Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся кошки и собаки. И именно псы заразны для человека в конце инкубационного периода.

У этой болезни есть три стадии: предвестников, возбуждения и паралитическая, предупредили в КСЭК.

Длительность первой стадии длится от двух до семи дней. Рубец в области укуса краснеет, появляются неприятные ощущения, жжение, а человек испытывает чувство тревоги, впадает в глубокую депрессию, нарушается сон.

Во время второй стадии человек начинает бояться воды, свежего воздуха, звуков, света – всего окружающего.  Появляются приступы ярости и мучительное слюнотечение. Больной не в состоянии проглотить слюну, которая постоянно вытекает изо рта.

И третья стадия – паралитическая, когда прекращаются приступы, появляется надежда. Но смерть наступает внезапно, без агонии от паралича сердца или дыхания.

Во время болезни инфицированный человек проходит все "семь кругов ада". И дабы избежать этого, после укуса нужно незамедлительно обращаться в медицинскую организацию. Ведь есть способ предотвратить болезнь, и это вакцинация против бешенства - не позднее 24 часов с момента укуса, подчеркнули в ведомстве.

 

 

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