Умер сын вице-президента США

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Талгат Исенов
Фото ©AFP
46-летний сын американского вице-президента Джозефа Байдена умер от рака мозга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу вечером пресс-службой Белого дома.

"Я объявляю о смерти нашего мужа, брата и сына, Бо, после того, как он боролся с раком мозга с такой же честью, мужеством и силой, которые он демонстрировал каждый день своей жизни", – отметил вице-президент .

"Мишель и я скорбим сегодня. Бо Байден был нашим другом", – цитирует Белый дом главу государства Барака Обаму.

20 мая сын вице-президента был доставлен в армейский госпиталь Уолтер-Рид (штат Мэриленд), расположенный недалеко от американской столицы, где, как сообщалось, он проходил лечение.

В 2010 году Бо Байден был госпитализирован после инсульта. В 2013 году он проходил лечение в Хьюстонском онкологическом центре. Белый дом и Байден-старший отказывались комментировать болезнь бывшего генпрокурора штата Делавэр, но его врачи сообщили, что тогда ему провели операцию на головном мозге. Ранее Бо Байден проходил армейскую службу в Ираке.

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