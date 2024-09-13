Умерла «Жанар» из знаменитого фильма «Менің атым Қожа»

На экраны картина вышла более 60 лет назад

Фото: пресс-служба театра

Печальную новость в соцсетях сообщили сотрудники Казахского государственного академического театра им. Г. Мусрепова, передает Kazpravda.kz

«Ушла из жизни заслуженная артистка Казахстана, актриса нашего театра Кажигалиева Куляш Сопкановна», - обнародовали известие сотрудники театра.

Трудовой путь Куляш Кажигалиевой начался в 1969 году. Актриса известна своими многочисленными ролями в кино и театре. Она сыграла роль Жанар в кинофильме «Менің атым Қожа», а также была задействована в постановках «Қызыл сұңқарлар», «Қорқыттың көрі», «Ыстықкөл трагедиясы», «Чайка».

В прошлом году (2023) знаменитый детский фильм «Менiң атым – Қожа» – «Меня зовут – Кожа» отметил 60-летие выхода на экраны.