Умная ASTRA теперь в Астане Статьи Асель МУКАНОВА

Год назад столица Казахстана официально вступила в клуб городов, где развитию общественного транспорта уделяется особое внимание: в Астане был открыт офис Международного союза общественного транспорта (UITP). На конференцию впервые прибыл глава этой организации Алан Флауш, а также ведущие эксперты и руководители транспортных холдингов из более 10 стран. Они обсудили альтернативные модели финансирования общественного транспорта, интеллектуальные транспортные системы, легкорельсовый транспорт по всему миру и в Астане в частности, роль такси в мобильнос­ти растущих городов, «умные» парковки и многое другое.



Выслушав доклады руководителей ТОО «Астана LRT» о перспективах развития транспорт­ной системы Астаны и том, что уже сделано в этом направлении, зарубежные гости констатировали большие успехи казах­станских специалистов, заверив в уникальности проделанной за такие короткие сроки работы.



Столичный градоначальник Асет Исекешев в свою очередь назвал важным шагом вступление Астаны в UITP. Системное развитие транспортного комплекса предусматривает его интеграцию в единое целое, а также внедрение новых нормативно-правовых актов, позволяю­щих оказывать качественные услуги населению.



– В следующем году мы планируем запустить программу строительства 50 зон общественного пространства. Это обустройство 17 скверов, парков и набережных, открытие специальных пешеходных и велосипедных зон, протяженность которых будет увеличена в ближайшие годы. Что касается развития дорожной сети в Астане – в этом есть острая необходимость, поэтому планируется строительство и реконструкция 25 дорог, шести мостов, 9 транспортных развязок и путепроводов – всего около 50 объектов инфраструктуры. Сейчас проводится совместная работа с Правительством по проработке механизмов финансирования этих проектов, – сказал А. Исекешев.



Количество автомобилей в Астане достигает вместе с приезжающими и транзитными авто 500 тыс. При этом темпы роста числа автомашин опережают темпы прироста населения. Лишь треть горожан предпочитают общественный транспорт. Чтобы увеличить этот показатель, парк общественного транспорта будет модернизирован. В настоящее время он насчитывает 1 тыс. 140 автобусов, третья часть – современные автобусы «Ивеко».



Одним из важных проектов будет запуск легкорельсового трамвая. Первый этап, протяженностью 22,4 км, соединит международный аэропорт Астаны, площадку «ЭКСПО», Назарбаев Университет, «Абу-Даби Плаза», Дом министерств и далее, до нового железнодорожного вокзала. Система включает в себя 18 станций закрытого типа с пассажирооборотом до 150 тыс. человек в сутки.



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