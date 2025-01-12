Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах

Столица
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Презентован пилотный проект по мониторингу загрузки автобусов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о работе общественного транспорта города, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«Посетил офис Центральной диспетчерской службы CTS. Данный центр осуществляет мониторинг и контроль всех автобусов по городу: видит статус общественного транспорта, приезжает ли на линию вовремя, необходимо ли скорректировать работу автобусов во время заторов, интенсивность дорожного движения», - написал Касымбек.

Он напомнил, что за последние два года в столице на линию выпустили более 700 новых автобусов, что позволило нам обновить парк общественного транспорта на 45%.

«За счет этого и модернизации системы увеличен пассажиропоток на 26%. К примеру, если в 2023г. пассажиропоток в день составлял в среднем 755 тыс. пассажиров, то в 2024 году уже 950 тыс. человек. За счет внедрения Bus Lane уменьшилось время ожидания автобусов, а средняя скорость транспорта увеличилась до 16 км/ч. На участках, где внедрены «умные светофоры», средняя скорость транспорта увеличена до 30 км/ч», - продолжил он.

Помимо этого, был презентован пилотный проект по мониторингу загрузки автобусов.

«В целях повышения контроля пассажиров система будет видеть, сколько конкретно безбилетников в каждом автобусе. Это позволит соответствующим образом более эффективно работать департаменту транспортного контроля и увеличить выявляемость безбилетников, тем самым, добиться их сокращения», - отметил аким Астаны.

Также презентована концепция единого центра управления транспорта на базе CTS. Если сейчас в режиме реального времени видим статус по автобусам, то планируется данный проект реализовать также с коммунальными службами города: сколько уборочной и поливочной техники на линии и т.д.

#Астана #автобусы #зайцы #безбилетники

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