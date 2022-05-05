Сенат
"Уникальная ситуация" – спикер Сената ответил на вопрос о "слишком частых" поправках в Конституцию
Тусупбекова Лаура

Глава Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопрос журналистов о том, что в казахстанскую Конституцию слишком часто вносились изменения, отметил, что предстоящая реформа Конституции – это «уникальная ситуация», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что на самом деле за менее чем 30 лет в Конституцию вносилось не так много изменений, поэтому считать ее черновиком нельзя.

«Я не соглашусь с таким мнением, что наша Конституция превратилась в какой-то документ, в который постоянно вносятся поправки. Я думаю, что очень редко вносим изменения в Конституцию. За менее чем 30 лет, я считаю, не так много поправок внесено. И в этом плане я не могу согласиться с мнением, что мы часто меняем Конституцию. В этот раз ситуация уникальная, мы выносим данный вопрос на республиканский референдум, население, народ голосует. Народ укрепляет свои позиции. Здесь не депутаты решают по тем или иным ключевым вопросам, в этот раз решает сам народ, поэтому здесь ситуация особенная. Народ будет голосовать. И как решит население Казахстана, так и будет», - сказал он.

Между тем, журналисты поинтересовались, нужен ли, по мнению спикера Сената, лимит поправок в Основной закон страны.

«Ну вообще, в Конституцию, я согласен с мнением, нельзя часто заходить. Конституция - это священный документ, базовый документ. Если мы его меняем, соответственно, меняется ряд законов в дальнейшем. (…) Сейчас ситуация уникальная. Мы не сами вносим изменения. Изменения, дополнения будут вноситься по решению граждан республики. Все казахстанцы будут иметь отношение к изменениям в стране, будут голосовать за Основной закон нашего государства. Поэтому все граждане будут ответственны за те нормы, которые принимаются», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Популярное

Все
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Курс тенге полностью отыграл свое падение
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана
Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции
Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана
Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана
Молодая семья с маленькими детьми погибла при пожаре в Кокшетау
Доллар может ослабеть
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции
Врач едет в село
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы
То, что видит тебя насквозь
Равнение на лучших
За незаконный кредит – реальный срок
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Сенат , Экономика
Сенат принял поправки в республиканский бюджет 2022 года
Сенат , Экономика
"Нам всем нужна дисциплина" – председатель Сената возмущен …
Сенат , Экономика
Ситуация устраивает и госорганы и банки – глава Сената о ни…
Сенат
В каком виде вынесут поправки в Конституцию на референдум –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]