"Уникальная ситуация" – спикер Сената ответил на вопрос о "слишком частых" поправках в Конституцию

Глава Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопрос журналистов о том, что в казахстанскую Конституцию слишком часто вносились изменения, отметил, что предстоящая реформа Конституции – это «уникальная ситуация», передает корреспондент Kazpravda.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что на самом деле за менее чем 30 лет в Конституцию вносилось не так много изменений, поэтому считать ее черновиком нельзя.

«Я не соглашусь с таким мнением, что наша Конституция превратилась в какой-то документ, в который постоянно вносятся поправки. Я думаю, что очень редко вносим изменения в Конституцию. За менее чем 30 лет, я считаю, не так много поправок внесено. И в этом плане я не могу согласиться с мнением, что мы часто меняем Конституцию. В этот раз ситуация уникальная, мы выносим данный вопрос на республиканский референдум, население, народ голосует. Народ укрепляет свои позиции. Здесь не депутаты решают по тем или иным ключевым вопросам, в этот раз решает сам народ, поэтому здесь ситуация особенная. Народ будет голосовать. И как решит население Казахстана, так и будет», - сказал он.

Между тем, журналисты поинтересовались, нужен ли, по мнению спикера Сената, лимит поправок в Основной закон страны.

«Ну вообще, в Конституцию, я согласен с мнением, нельзя часто заходить. Конституция - это священный документ, базовый документ. Если мы его меняем, соответственно, меняется ряд законов в дальнейшем. (…) Сейчас ситуация уникальная. Мы не сами вносим изменения. Изменения, дополнения будут вноситься по решению граждан республики. Все казахстанцы будут иметь отношение к изменениям в стране, будут голосовать за Основной закон нашего государства. Поэтому все граждане будут ответственны за те нормы, которые принимаются», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.