Уникальное приложение изобрёл алматинский школьник

Общество, Образование, Технологии
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В данный момент планируется запуск приложения в Google Play и App Store.

Фото пресс-службы МП РК

Школьник гимназии №15 города Алматы Тимур Кырбасов изобрел уникальное приложение для изучения истории родного края во время движения по улицам и проспектам любимого города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Для этого необходимо запустить приложение на мобильном устройстве, после чего приложение, при приближении к той или иной улице/остановке, автоматически выдаст полезную, познавательную историческую информацию о данном объекте. Это позволит всем желающим расширить свои знания истории родного города (края, страны), а также повысит интерес молодежи к истории в целом, отметили в министерстве.

В данный момент планируется запуск приложения в Google Play и App Store.

Отмечается, что по проекту школьника предусмотрено внедрение двух действенных способов закрепления информации из истории города/страны в непринужденной форме.

«В представленном проекте «Применение ICT-технологий в изучении истории моего города/страны» объединены два мини-проекта, ранее разработанные мною в отдельности. Первое - это изучение истории города путем модернизации системы оповещения на общественном транспорте. Данная идея предполагает запуск на городском транспорте речевого объявления остановок с добавлением лаконичной исторической информации. Второе - это мобильное приложение «AIALDAMA». Разработанное мною мобильное приложение выдает историческую информацию о личности/объекте, в честь которого названа та или иная улица, в момент ее пересечения пользователем. Таким образом, целью проекта является помощь школьникам в изучении истории страны в повседневной жизни», – рассказал Тимур.

Сегодня школьник ведет активную общественную жизнь. Он организовал школьную команду «ENACTUS», которая стала финалистом II республиканского чемпионата школьного предпринимательства. На базе гимназии открыл практико-теоретический центр школьников, позволяющий старшеклассникам практическим путем на реальном предприятии апробировать выбираемую профессию.

Накануне сообщалось, что кызылординская школьница Садык Роза разработала новую математическую таблицу, улучшающую методику преподавания этого предмета.

 

 

 

 

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