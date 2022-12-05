Уникальную методику при лечении онкологии впервые применили в Казахстане

Суть новейшей методики заключается в повсеместном облучении всего тела пациента. Это необходимый этап для подготовки онкобольного к пересадке костного мозга. Ранее такую процедуру не применяли в Казахстане.

Фото пресс-службы Международного онкологического центра томотерапии «UMIT»

В Астане специалисты-онкологи из Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» и Национального центра материнства и детства совместно с зарубежными специалистами провели обучающий мастер-класс по применению новейшей методики при лечении онкологических заболеваний - «Total Body Irradiation» (TBI), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Международного онкологического центра томотерапии «UMIT».

В Казахстане на учете с онкологическими заболеваниями кроветворной и лимфатических систем состоят более 9 000 пациентов и ежегодно регистрируется до 1 500 новых случаев, из которых 232 случая, по данным за 2021 год, приходятся на педиатрических пациентов с острым лейкозом. Показатели 5-летней общей выживаемости у детей согласно тем же данным, с острым лимфобластным лейкозом составляют порядка 72%.

На примере девочки-пациента, нуждающейся в пересадке костного мозга, специалисты Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» совместно с российскими онкологами и докторами Национального центра материнства и детства РК применили уникальную методику по тотальному облучению тела. 12-летняя Каусар нуждается в трансплантации костного мозга в качестве лечения от онкозаболевания. Чтобы подготовить организм к пересадке, ей провели тотальное облучение всего тела.

«В 2018 году пациентка впервые заболела и получила терапию по группе стандартного риска, вышла в ремиссию по основному заболеванию. Когда она заболела, у нее был поражен только костный мозг. В 2021 году у нее выявляется рецидив по основному заболеванию. В то же время, по квоте Минздрава девочка бесплатно выезжает в Турцию для пересадки костного мозга. К моменту завершения подготовительных процедур, донор отказывается от донации, и там же, одновременно, у девочки возникает рецидив, уже второй по счёту. Так как лечение нужно проводить по месту жительства, ее отправляют обратно в Казахстан. Было решено начать подготовку к процедуре по новой методике», - рассказала заведующая программы Трансплантации гомеопатических стволовых клеток Национального научного центра материнства и детства РК, лечащий врач пациента Балжан Умирбекова.

Суть новейшей методики заключается в повсеместном облучении всего тела пациента. Это необходимый этап для подготовки онкобольного к пересадке костного мозга. Ранее такую процедуру не применяли в Казахстане. Со слов специалистов «Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева», которые поделились опытом на практике, новизна метода состоит в том, что при облучении всего тела интенсивность лучей сводится к минимуму в особо чувствительных зонах.

«Наша цель в данной поездке была провести мастер-класс на конкретном ребенке и показать методику тотального облучения. При этом облучается все тело, но так, что снижается при этом доза на легкие, прежде всего, и почки. Это позволяет проводить менее интенсивную и менее токсичную высокодозную химиотерапию. При этом результаты по сравнению со стандартной процедурой с химиотерапией лучше. Они лучше в отношении эффективности и лучше в отношении каких-то осложнений», - сказал по итогу прошедшего мастер-класса заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», кандидат медицинских наук Алексей Нечеснюк.

Если ранее, при использовании стандартной лучевой терапии для облучения и разрушения очаговых мест, конкретных опухолей существовал риск избежания полноценного воздействия лучей на какой-то участок или высокого переоблучения, то новейший метод уникален как раз равномерным воздействием для всего тела.

Также, стоит отметить, что изменился и целевой способ применения в новой методике. Технология применения TBI служит не для облучения конкретных опухолевых зон для их разрушения, а для подготовки тела к последующей трансплантации костного мозга. Уже на базе пересаженного костного мозга организм человека продолжает свое дальнейшее существование и восстановление уже без болезни.

«Это достижение для всего здравоохранения Казахстана, это однозначно. Потому что, до сегодняшнего дня ни в одном онкодиспансере не проводили тотальное облучение тела при лечении с пересадкой костного мозга у пациентов страдающих такими типами лейкозов, как миелобластный лейкоз, лимфобластный лейкоз», - сообщил директор Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» Ержан Шаяхметов.

На сегодняшний день медицинский центр «UMIT» существует уже четвертый год.

«Мы выбрали нашими партнерами россиян, потому что в странах СНГ у них самый большой опыт. На постсоветском пространстве никто больше тотальное облучение не проводит. Мы также закупили два новейших аппарата Томотерапии HD. С каждым годом количество пациентов, которые проходят лечение, увеличивается. Если в первый год было около 200 человек, во второй - уже 400 человек, то в 2021 году уже более 600 человек со всех регионов Казахстана проходит лечение», - сказал глава Центра Шаяхметов.

С освоением данного метода, специалисты и доктора Центра готовят пакет документов в Министерство здравоохранения РК, чтобы лечить граждан Казахстана бесплатно. Со слов руководства медицинского центра, потребность в онко-гематологах есть.

«По статистике РК, ежегодно, злокачественные образования первично выявляются у 36-37 тысяч людей. На сегодня на учете стоит более 180 тысяч человек. Я хочу сказать, что по программе развития здравоохранения внедряются новые методы диагностики. Как вы знаете, в столице, в мегаполисах и в других городах страны сфера здравоохранения развивается. Планируется развивать сельскую медицину, это оснащение районных больниц, возможно больше пациентов будет выявляться. В данном случае диагностика улучшается. Техническое оснащение лечебных учреждений диагностическим оборудованием, развитие по программе государственного скрининга увеличивает количество выявляемости на ранней стадии, что в свою очередь способствует принятию своевременного лечения и выздоровления», - сказал глава медицинского центра Ержан Шаяхметов.

Специалисты Центра «UMIT» считают, что выявлять рак необходимо на ранней стадии, для этого необходимо предоставлять доступную скрининговую базу для населения. Тогда и сами затраты государства на лечение пациентов будут минимальными, поскольку ранее пациентам приходилось оплачивать заграничное лечение самостоятельно или же ожидать в долгих очередях за государственной квотой.

«Если взять рак желудка нулевой или первой стадии, его лечение для государства составит в пределах 1 000 долларов на начальном этапе. При третьей или четвертой стадии это уже и химиотерапия, и осложнение — более 100-200 тысяч долларов, но результаты плачевны. При четвертой стадии пятилетняя выживаемость составляет лишь 10-15%. Мы ассоциируем себя как онкологический центр с задачей раннего выявления рака», - резюмировал глава Международного онкологического центра томотерапии «UMIT» Ержан Шаяхметов.

Сам мастер-класс проводился с 28 ноября по 2 декабря в Астане.