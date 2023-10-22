Уникальную операцию на сердце провели в Усть-Каменогорске

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Впервые в СНГ и Казахстане для балонной ангиопластики коронарных артерий врачами Восточно-Казахстанской областной больницы был применен баллон Mozec SEB с лекарственным покрытием Сиролимус, сообщает Yk.kz.

В артерию бедра или руки пациента вводится специальный катетер с баллоном, стенки которого покрыты сиролимусом – веществом, препятствующим росту атеросклеротических бляшек. Под рентген-контролем баллон доставляется прямо к пораженному участку артерий сердца и там раскрывается, восстанавливая сосудистый просвет и кровоток. При этом, лекарство быстро переносится на стенки пораженного сосуда, обволакивает их и препятствует образованию новых бляшек в этом месте, что нередко происходит при применении обычных баллонов.

Как рассказал эндоваскулярный хирург, заместитель главного врача ВК ОБ по медицинской части Куатжан Абишев, в отечественной интервенционной кардиологии ранее уже применялись баллоны и стенты с другим лекарственным покрытием, но баллон именно с эти веществом применяется впервые.

Метод был применен для лечения двух пациентов с хронической окклюзией коронарных артерий в ходе мастер-класса, проведенного Алексеем Гончаровым, заведующим отделением интервенционной кардиологии ННКЦ.

«Все 5 человек, прооперированных в ходе мастер-класса – это пациенты с хроническими окклюзиями коронарных артерий, то есть с полным закрытием сосуда, снабжающего кровью сердце. Это тяжелая аномалия, приводящая к сердечной недостаточности или инфаркту. Не в каждой клинике работают с такими пациентами. Мои коллеги давно и плодотворно работают с хроническими окклюзиями артерий сердца, а проведенный мастер-класс, я думаю, позволит им более успешно развиваться и действовать в этом направлении», - подытожил Алексей Гончаров.