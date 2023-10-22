Уникальную операцию на сердце провели в Усть-Каменогорске

Технологии
10
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Врачи областной больницы стали первыми в СНГ по этому опыту, передает Kazpravda.kz

Фото: Yk.kz

Впервые в СНГ и Казахстане для балонной ангиопластики коронарных артерий врачами Восточно-Казахстанской областной больницы был применен баллон Mozec SEB с лекарственным покрытием Сиролимус, сообщает Yk.kz.

В артерию бедра или руки пациента вводится специальный катетер с баллоном, стенки которого покрыты сиролимусом – веществом, препятствующим росту атеросклеротических бляшек. Под рентген-контролем баллон доставляется прямо к пораженному участку артерий сердца и там раскрывается, восстанавливая сосудистый просвет и кровоток. При этом, лекарство быстро переносится на стенки пораженного сосуда, обволакивает их и препятствует образованию новых бляшек в этом месте, что нередко происходит при применении обычных баллонов.

Как рассказал эндоваскулярный хирург, заместитель главного врача ВК ОБ по медицинской части Куатжан Абишев, в отечественной интервенционной кардиологии ранее уже применялись баллоны и стенты с другим лекарственным покрытием, но баллон именно с эти веществом применяется впервые.

Метод был применен для лечения двух пациентов с хронической окклюзией коронарных артерий в ходе мастер-класса, проведенного Алексеем Гончаровым, заведующим отделением интервенционной кардиологии ННКЦ.

«Все 5 человек, прооперированных в ходе мастер-класса – это пациенты с хроническими окклюзиями коронарных артерий, то есть с полным закрытием сосуда, снабжающего кровью сердце. Это тяжелая аномалия, приводящая к сердечной недостаточности или инфаркту. Не в каждой клинике работают с такими пациентами. Мои коллеги давно и плодотворно работают с хроническими окклюзиями артерий сердца, а проведенный мастер-класс, я думаю, позволит им более успешно развиваться и действовать в этом направлении», - подытожил Алексей Гончаров.

#медицина #ВКО #сердце #операция

Популярное

Все
Не Барби. И это просто замечательно
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Во Франции эвакуированы Лувр, Версальский дворец и Лионский вокзал
Предъявите паспорт, гражданин!
Впереди – турниры в Испании
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
А ведь могли решить на месте
Как селу прокормить страну
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Пекин: действия Израиля в секторе Газа вышли за пределы самообороны
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Новое сильное землетрясение произошло в Афганистане
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Стоимость за экспресс-выдачу удостоверения личности в Казахстане собираются снизить
Токаев о победе Алимханулы: Жанибек показал миру красоту и мощь казахского стиля бокса
Казахстан уступил Дании в отборочном матче Евро по футболу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Читайте также

За передачу абонентских номеров третьим лицам будет введена…
В Японии впервые использовали в рекламе созданную ИИ девушку
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]