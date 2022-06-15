Официально
Уникальную операцию провели комбустиологи детской больницы в Нур-Султане

Четырехлетнему пациенту провели уникальную операцию после термического ожога пламенем. У мальчика было поражено 50% поверхности тела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Многопрофильной городской детской больницы № 2.  

Ребенок получил ожог пламенем в июне 2021 года, находился на стационарном лечении в областной детской больнице г.Усть-Каменогорска, где было проведено консервативное и оперативное лечение (свободная аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом). В последующем ребенок наблюдался амбулаторно у травматолога по месту жительства.

«Мальчик получил глубокие ожоги третьей АБ степени шеи, туловища, рук. В последующем образовался глубокий обезображивающий и ограничивающий движения головы рубец. Последствия перенесенного ожога - это гипертрофические рубцы шеи, туловища, обеих верхних конечностей, приводящая контрактура шеи 3 степени, приводящая контрактура обеих плечевых суставов 2 степени», - отметил заведующий отделением комбустиологии Многопрофильной городской детской больницы № 2 Бахытхан Сагидолда.

По его словам, у мальчика наблюдались гипертрофические рубцы бледно-розовой окраски по передней поверхности шеи, грудной клетки, обоих плечевых суставов, медиальной поверхности обеих предплечий.

«Подбородок был припаян к груди, имеется деформация лица. Нижняя губа смещена вниз с обнажением зубов нижней челюсти, шея в порочном положении за счет грубого рубцового конгломерата. Поворот и наклон головы отсутствуют. На передней поверхности груди и на обеих плечах такие же гипертрофические рубцы в виде рубцовых тяжей, образующие «парус» в подмышечных областях, приведшие к приводящей контрактуре обоих плечевых суставов. Угол отведения в плечевых суставах 90 градусов», - добавил он.

В столичной больнице пациенту провели рассечение рубцов шеи, устранение приводящей контрактуры шеи, пластику кожно-жировыми лоскутами на питающей ножке.

«В раннем послеоперационном периоде у нашего пациента отмечается полное приживление перемещенных лоскутов, голова выведена из порочного положения, послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Использованный метод лечения позволил добиться хорошего функционального результата уже после первого этапа операции. В последующем оперативные вмешательства будут выполняться с целью коррекции косметических дефектов. Надеемся, что мама пациента привезет сына к нам в июле и продолжит лечение», - резюмировал доктор.

Отметим, что термические ожоги остаются одной из наиболее сложных проблем медицины, что обусловлено частотой их возникновения, трудностью лечения, неблагоприятными последствиями. Одним из частых последствий ожоговой травмы является образование гипертрофических рубцов. Проблема лечения послеожоговых рубцов в настоящее время остается все еще актуальной. И, несмотря на большие успехи, достигнутые в лечении тяжелых ожогов, число больных с рубцовыми деформациями и контрактурами не уменьшается. В связи с этим в МГДБ №2 в 2013 году было открыто ожоговое отделение, где оказывается специализированная комбустиологическая помощь детям с отдаленными последствиями ожогов.

Популярное

Все
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Яркий праздник Сабантуй
Казахстанец выиграл "золото" чемпионата по тяжелой атлетике и установил новый мировой рекорд
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист
Новые знания и инновационные технологии
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Представлена книга «Кенесары-хан»
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Казахстан встал на путь политических реформ
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Официально
Торжественное собрание состоялось в Медицинском центре Упра…
Официально
Выпускники NIS интегрируют страну в мировое образовательное…
Официально
Интеллектуальное пространство «Jana Qazaqstan» начало свою …
Официально
Cостоялось заседание Центральной избирательной комиссии Рес…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]