Уникальную операцию провели комбустиологи детской больницы в Нур-Султане

Четырехлетнему пациенту провели уникальную операцию после термического ожога пламенем. У мальчика было поражено 50% поверхности тела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу Многопрофильной городской детской больницы № 2.

Ребенок получил ожог пламенем в июне 2021 года, находился на стационарном лечении в областной детской больнице г.Усть-Каменогорска, где было проведено консервативное и оперативное лечение (свободная аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом). В последующем ребенок наблюдался амбулаторно у травматолога по месту жительства.

«Мальчик получил глубокие ожоги третьей АБ степени шеи, туловища, рук. В последующем образовался глубокий обезображивающий и ограничивающий движения головы рубец. Последствия перенесенного ожога - это гипертрофические рубцы шеи, туловища, обеих верхних конечностей, приводящая контрактура шеи 3 степени, приводящая контрактура обеих плечевых суставов 2 степени», - отметил заведующий отделением комбустиологии Многопрофильной городской детской больницы № 2 Бахытхан Сагидолда.

По его словам, у мальчика наблюдались гипертрофические рубцы бледно-розовой окраски по передней поверхности шеи, грудной клетки, обоих плечевых суставов, медиальной поверхности обеих предплечий.

«Подбородок был припаян к груди, имеется деформация лица. Нижняя губа смещена вниз с обнажением зубов нижней челюсти, шея в порочном положении за счет грубого рубцового конгломерата. Поворот и наклон головы отсутствуют. На передней поверхности груди и на обеих плечах такие же гипертрофические рубцы в виде рубцовых тяжей, образующие «парус» в подмышечных областях, приведшие к приводящей контрактуре обоих плечевых суставов. Угол отведения в плечевых суставах 90 градусов», - добавил он.

В столичной больнице пациенту провели рассечение рубцов шеи, устранение приводящей контрактуры шеи, пластику кожно-жировыми лоскутами на питающей ножке.

«В раннем послеоперационном периоде у нашего пациента отмечается полное приживление перемещенных лоскутов, голова выведена из порочного положения, послеоперационные раны зажили первичным натяжением. Использованный метод лечения позволил добиться хорошего функционального результата уже после первого этапа операции. В последующем оперативные вмешательства будут выполняться с целью коррекции косметических дефектов. Надеемся, что мама пациента привезет сына к нам в июле и продолжит лечение», - резюмировал доктор.

Отметим, что термические ожоги остаются одной из наиболее сложных проблем медицины, что обусловлено частотой их возникновения, трудностью лечения, неблагоприятными последствиями. Одним из частых последствий ожоговой травмы является образование гипертрофических рубцов. Проблема лечения послеожоговых рубцов в настоящее время остается все еще актуальной. И, несмотря на большие успехи, достигнутые в лечении тяжелых ожогов, число больных с рубцовыми деформациями и контрактурами не уменьшается. В связи с этим в МГДБ №2 в 2013 году было открыто ожоговое отделение, где оказывается специализированная комбустиологическая помощь детям с отдаленными последствиями ожогов.