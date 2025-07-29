В ходе раскопок комплексов раннего средневековья в Прииртышье - памятника Балпык, расположенного на правом берегу Иртыша в области Абай, - обнаружены редкие для этого региона находки, указывающие на связь с гуннскими традициями эпохи Великого переселения народов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Международная археологическая экспедиция, организованная Торайгыров университетом и НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета, проводила исследования на памятнике Балпык.
Памятник был открыт несколько лет назад Виктором Мерцем, директором объединенного археологического научно-исследовательского центра Торайгыров университета.
Монумент представляет собой песчаную дюну, исследование которой выявило под ней погребение эпохи Великого переселения народов, датируемое предварительно IV–V веками нашей эры.
Фото: bolshoy-altay.asu.ru
В нетронутом захоронении найдены человеческие останки, остатки шкуры коня и элементы вооружения той эпохи: костяные накладки на лук, железные наконечники стрел и колчанный крюк, нож, удила и серебряная пряжка.
Фото: bolshoy-altay.asu.ru
По словам экспертов, наиболее интересной находкой стала небольшая бляшка, выполненная в так называемом полихромном стиле.
«Эта серебряная бляшка украшена зернью и полудрагоценным камнем, возможно, гранатом или сердоликом. Для точного определения камня потребуется помощь минерологов. Погребения подобного типа достаточно редки для Восточного Казахстана. Полихромный стиль маркирует восточную границу ареала распространения данного культурного комплекса, аналогичные захоронения встречаются и на Алтае», - прокомментировал глава экспедиции, ведущий эксперт НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» профессор АлтГУ Сергей Грушин.