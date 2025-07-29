В ходе раскопок комплексов раннего средневековья в Прииртышье - памятника Балпык, расположенного на правом берегу Иртыша в области Абай, - обнаружены редкие для этого региона находки, указывающие на связь с гуннскими традициями эпохи Великого переселения народов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

Международная археологическая экспедиция, организованная Торайгыров университетом и НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета, проводила исследования на памятнике Балпык.

Памятник был открыт несколько лет назад Виктором Мерцем, директором объединенного археологического научно-исследовательского центра Торайгыров университета.

Монумент представляет собой песчаную дюну, исследование которой выявило под ней погребение эпохи Великого переселения народов, датируемое предварительно IV–V веками нашей эры.

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

В нетронутом захоронении найдены человеческие останки, остатки шкуры коня и элементы вооружения той эпохи: костяные накладки на лук, железные наконечники стрел и колчанный крюк, нож, удила и серебряная пряжка.

Фото: bolshoy-altay.asu.ru

По словам экспертов, наиболее интересной находкой стала небольшая бляшка, выполненная в так называемом полихромном стиле.