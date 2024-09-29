Уникальные компетенции завода «АтырауНефтеМаш»

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В последнее воскресенье сентября профессиональный праздник отмечают машиностроители

фото из архива завода

Машиностроение в Казахстане отнесено к приоритетным отраслям, поскольку тесно связано с межотраслевыми промышленными комплексами, и уровень его развития оказывает непосредственное влияние на экономическую независимость и безопасность республики.

Одним из передовых предприятий в сфере нефтегазового машиностроения является ТОО «Атырау­НефтеМаш», история которого берет начало в первой четверти прошлого века, когда на базе механических мастерских для обслуживания водного и железнодорожного транспорта был создан завод по выпуску оборудования для нефтяных промыслов.

За прошедшие годы флагман отрасли, нарастив мощности, освоил выпуск импортозамещающей продукции. Как рассказала генеральный директор ТОО «АтырауНефтеМаш» Салтанат Адилова, в сентябре текущего года на базе свободной экономической зоны (СЭЗ) Атырауской области началась реализация нового инвестпроекта «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса – фаза 2 Полиэтилен».

По информации председателя правления АО «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, уже началось распределение контрактов на поставку оборудования по проекту. И первым казахстанским подрядчиком, получившим заказ, стал завод «Атырау­НефтеМаш», расположенный в Атырау, – в непосредственной близости от места строительства.

– Обычно при осуществлении сложных проектов в первую очередь размещаются заказы на выпуск крупногабаритного технологического оборудования, имею­щего длительный производственный цикл. Именно таким оборудованием является Quench Tower – колонна весом более 600 тонн, а также Ethylene Fractionator – колонна весом более 1 400 тонн, заказ на изготовление которых получил завод «Атырау­НефтеМаш», – рассказала Салтанат Адилова.

Размещение заказа по выпуску столь сложного оборудования на казахстанском предприятии стало возможным благодаря успешному завершению проекта расширения завода, который был завершен в 2021 году с привлечением финансирования и под конт­ролем АО «Банк Развития Казахстана».

Банком были предоставлены гибкие условия финансирования, что позволило успешно завершить проект расширения, в рамках которого на заводе созданы уникальные производственные мощности, позволяющие выпускать сложное емкостное оборудование. При этом дальнейшее развитие машиностроительного предприятия не остановилось.

На сегодняшний день в стратегию развития завода заложено максимальное освоение казахстанского рынка крупногабаритного и тяжелого технологического оборудования, сосудов и теплообменных аппаратов Предприятие ориентируется, прежде всего, на потребности ведущих компаний нефтегазовой и горной отрасли, которым нужны в том числе крупногабаритные колонны, тяжелые реакторы.

Этим и интересен завод для нефтяников, но не только. Доставка крупногабаритного груза, учитывая гео­графическую удаленность Казахстана от морских портов, – задача не из легких. По этой причине работающим в респуб­лике крупным предприятиям мирового неф­тесервиса выгодно размещать заказы на данном заводе.

– Завод освоил полный технологический цикл изготовления и ремонта кожухотрубчатых и воздухоохлаждае­мых теплообменных аппаратов, в том числе с применением внутренних элементов из нержавеющей стали и сплавов на основе никеля. Для обеспечения принятой линии развития предприятие нацелено на наращивание производственных возможностей, совершенствование организации процессов. Планомерно развивается технологический потенциал, приобретается прогрессивное оборудование, сварочные автоматы и роботизированные комплексы, установки для орбитальной сварки труб теплообменников, прессы и фланжировочные машины для изготовления днищ сосудов, осваиваются технологические процессы наплавки, сварки сплавов на основе никеля, – сообщила Салтанат Адилова.

По ее словам, особое внимание завод уделяет вопросам качества. Постоянно совершенствуется система охраны труда и экологической безопасности. Усилия предприятия по развитию производства находят живой интерес компаний-заказчиков, производственная программа все больше загружается технологически сложными изделиями, требующими при производстве уникальных компетенций.

#Атырау #завод #машиностроение #профессиональный праздник #АтырауНефтеМаш

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