Университет Мирас и Сеульский Кибер университет подписали меморандум

Образование
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В ходе официального визита делегации Республики Корея в Шымкент состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Университетом Мирас и Сеульским Кибер университетом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: МНВО РК

Подписи под документом поставили ректор Университета Мирас Нуркен Халықберген и президент Сеульского Кибер университета Энджу Ли.

Целью соглашения является развитие и укрепление сотрудничества в сфере образования и науки, а также усиление академических связей и обмена опытом между двумя университетами. Стороны договорились о реализации совместных образовательных программ, обмене студентами и преподавателями, а также о проведении совместных научных исследований и академических мероприятий, таких как конференции, семинары и мастер-классы.

«Мы с нетерпением ждем плодотворного сотрудничества с Сеульским Кибер университетом. Это важный акт дружбы между нашими странами, и мы уверены, что данное соглашение окажет значительное влияние на улучшение человеческого капитала в Центральной Азии. Благодаря доступу к передовым технологиям Южной Кореи в области высшего образования, мы сможем предоставить нашим студентам и жителям региона новые возможности для обучения, при этом снижая его стоимость за счет использования онлайн-технологий», - отметил ректор Университета Мирас Нүркен Ғалымұлы.
 

Также он подчеркнул, что Сеульский Кибер университет обладает большим опытом в сфере онлайн-образования, современным программным обеспечением и передовыми образовательными технологиями, что будет способствовать развитию новых образовательных форматов и исследовательских проектов в Казахстане.

Со своей стороны, президент Сеульского Кибер университета Энджу Ли отметил важность международного сотрудничества в сфере образования: «Образование является ключевым фактором экономического и социального прогресса. Наше партнерство с Университетом Мирас будет способствовать развитию новых образовательных форматов и исследовательских проектов».
Подписанный меморандум вступает в силу немедленно и будет действовать в течение пяти лет с возможностью продления по взаимному согласию сторон.

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