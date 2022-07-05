Управляющий Делами Президента РК Айбек Дадебаев встретился с сотрудниками лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес-Бурабай»

Сегодня Управляющий Делами Президента Республики Казахстан Айбек Дадебаев ознакомился с работой и условиями труда сотрудников лечебно-оздоровительного комплекса «Окжетпес-Бурабай», подведомственной организации Медицинского центра.

Сегодня в лечебно-оздоровительном комплексе работают 264 человека. На встрече сотрудники комплекса задали Управляющему вопросы, поделились своими мнениями и получили ответы.

С января этого года среди сотрудников оздоровительного комплекса заработная плата врачей выросла на 60%, медсестер-на 40%, других работников-на 20%. Средняя заработная плата за первый квартал 2022 года составила 288 тыс. тенге.

Лечебно-оздоровительный комплекс открылся в 1964 году в трехэтажном здании и сегодня лидирует в списке лучших здравниц. В настоящее время лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» функционирует круглый год и является лечебным пунктом круглогодичного обслуживания с 173 номерами для отдыхающих. Объединенная сеть насчитывает 367 номеров различных категорий. Медицинские здания оснащены квалифицированными кадрами и новейшим медицинским оборудованием. В год его посещают около 10 тысяч человек.