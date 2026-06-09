Уроки физкультуры для школьников будут проводить на территории Almaty SuperSki

Спорт,Туризм

На новом курорте планируется построить 60 км трасс с пропускной способностью более 10 тыс. лыжников в день, при этом 70% трасс будут ориентированы на детей и начинающих

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках комплексного плана развития Алматинского горного кластера реализуется масштабный проект «Almaty SuperSki», который станет круглогодичной туристической дестинацией и обеспечит доступность горного отдыха для всех категорий граждан. Об этом на заседании правительства сообщил генеральный директор Kazakh Tourism Development LTD Ержан Еркинбаев, передает Kazpravda.kz

По его словам, на новом курорте планируется построить 60 км трасс с пропускной способностью более 10 тыс. лыжников в день, при этом 70% трасс будут ориентированы на детей и начинающих.

«Одним из ключевых приоритетов проекта является создание условий для детей. Совместно с акиматом Алматы прорабатывается возможность проведения уроков физкультуры на территории будущего курорта. Подобная практика широко распространена в странах Европы – в Австрии ежегодно более 80 тыс. детей занимаются лыжами в рамках школьной программы, в Швейцарии – более 128 тыс. учеников, во Франции и Италии действуют государственные программы по поддержке школьных поездок на горнолыжные курорты», — отметил Ержан Еркинбаев.

Инфраструктура объекта предусматривает строительство 11 современных и комфортных канатных дорог. Проект несет в себе высокую социальную направленность: пожилые люди, родители с маленькими детьми и лица с ограниченными возможностями смогут беспрепятственно подниматься от нижней станции Медеу до вершины Кумбель на высоту 3 400 метров.

«Главная цель — сделать горы доступными для каждого гражданина. По канатным дорогам пенсионеры, дети и люди с ограниченными возможностями будут ездить полностью бесплатно», — подчеркнул директор Kazakh Tourism Development LTD.

#школьники #курорт #уроки #Almaty SuperSki

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