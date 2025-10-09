фото пресс-службы Архива Президента

Книгу презентовали в Архиве Президента. Издание на основе уникальных архивных источников раскрывает реформаторскую деятельность Нурмакова, его вклад в индустриа­лизацию Казахстана и трагическую судьбу семьи.

В мероприятии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, ведущие историки и архивисты. Среди почетных гостей были также потомки Ныгмета Нурмакова, столичные школьники и студенты, для которых встреча стала важным уроком живой истории.

Ныгмет Нурмаков – историчес­кая личность, внесшая значительный вклад в формирование социальной, экономической и культурной политики Казахстана в 1920–1930 годы. Он был одним из членов комиссии по строительству Турксиба, а также переносу столицы Казахстана из Оренбурга в Кызылорду.

По словам директора Архива Президента Алии Мустафиной, сборник стал продолжением масштабной исследовательской работы, проведенной в рамках государственных инициатив по сохранению исторической памяти.

– Мы рассчитываем, что этот труд станет значимым вкладом в развитие национальной исторической науки и будет востребован исследователями, студентами и широкой общественностью, – отметила она.

С приветственными словами также выступили депутат Сената Асем Рахметова, племянник Нурмакова – Мукан Нурмаков, а также дочь его родного брата Курмангали – Тамара Чувакова. Они выразили благодарность архиву за внимание к сохранению памяти о Нурмакове и за кропотливую работу по подготовке издания.

Сборник состоит из пяти разделов, выстроенных в хронологическом порядке. В нем отражены годы учебы Нурмакова в Омской семинарии, этапы его государственной службы и жизнь до репрессий 1937 года. Книга включает его первые реформы в сфере юстиции, деятельность в должности председателя Совета народных комиссаров КАССР, период работы в Москве и материалы о трагедии семьи.

По словам руководителя Цент­ра изучения материалов политических репрессий XX века Гульшат Нурымбетовой, издание дополнено научно-справочным аппаратом и комментариями, что делает его ценным источником для исследователей.

– Основу сборника составили документы Архива Президента, включая материалы спецархивов МВД и Генеральной прокуратуры, ранее хранившиеся под грифом секретности. Также были привлечены источники из Омского исторического архива России, Центрального государственного архива РК, Национального архива, Карагандинского областного архива, Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозапи­сей, – пояснила Гульшат Нурымбетова.

Вместе с презентацией сборника в архиве открылась выставка «Дәуір және тұлға: Нығмет Нұрмақов», где представлены десятки уникальных архивных документов и фотографии. Среди них – приказы судебной и прокурорской системы, пос­тановления правительства по строительству Турксиба, перепис­ка по поводу разногласий с Ф. Голощекиным, следственные документы, материалы о семье.

– Такие научные инициативы архива дают новый импульс исследованию неизученных страниц национальной истории и восстановлению историчес­кой справедливости. Сегодняшнее мероприятие стало тому подтверждением. Показывая судьбы национальных деятелей молодому поколению, мы учим и открываем им собственную историю, – поделилась своим мнением потомок государственного деятеля Роза Нурмакова.