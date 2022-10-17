Уроки Татьяны Костиной

На 68-м году жизни перестало биться сердце Татьяны Васильевны Костиной, пятнадцать лет стоявшей у руля «Казахстанской правды». Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму ее родным и близким: «Примите мои соболезнования в связи с кончиной известного журналиста, бывшего редактора газеты «Казахстанская правда» Татьяны Васильевны Костиной, внесшей большой вклад в развитие отечественной медиасферы. Искренне разделяю с Вами горечь невосполнимой утраты», – говорится в телеграмме.

Скорбная весть о кончине Татьяны Васильевны Костиной болью отозвалась в сердцах всех, кто ее знал. Креативный журналист, мудрый наставник, опытный организатор, она никогда не щадила себя.

Работать с максимальной отдачей для нее было нормой на любом посту, какой бы она ни занимала, начиная от коррес­пондента «Фройнд­шафт» и заканчивая руководителем «Казахстанской правды». Тонко чувствуя запросы общества, Татьяна Васильевна как истинный патриот делала все, чтобы ведущая газета страны стала мощным фактором консолидации казахстанцев, объединенных созиданием сильной, устремленной в будущее страны.

Именно в «Казахстанской правде» творческий и управленческий потенциал Татья­ны Васильевны Костиной раскрылся наиболее полно. Человек высочайшей ответственности и собранности, она предельно вдумчиво редактировала тексты и руководила производственным процессом. В режиме максимальной отдачи она работала изо дня в день, показывая коллегам вдохновляющий пример служения любимому изданию.

Текучка порой изматывала, оборачиваясь бессонными ночами, но Татьяна Васильевна никогда не показывала виду, что устала, никогда не опускала руки перед трудностями. Двери ее кабинета всегда были открыты для друзей, коллег, читателей «Казахстанской правды». Здесь можно было выпить чашечку ароматного кофе, обсудить новый фильм, книгу или поделиться сокровенным о делах семейных.

Но особенно ценными были советы Татьяны Васильевны о секретах мастерства. Будучи мощным информационщиком, она добивалась того, чтобы новостная палитра газеты была яркой, эксклюзивной, запоминающейся.

Поражала не только ее информированность, но и высочайшая собранность. Всецело отдаваясь работе, Татьяна Васильевна находила время и для собственного творчества: работала над книгой о нефтяниках, написала десятки актуальных интервью и злободневных статей на важнейшие темы современности. К сожалению, на эти занятия оставалась только ночь.

А о том, что бодрая и улыбаю­щаяся Татьяна Васильевна пришла на планерку после бессонной ночи, никто и не догадывался. Все с интересом ждали ее разбора номера. Глубокого, нелицеприятного, поучительного. Попасть под шквал критики Костиной желающих не было. Но уж если доставалось, то поделом...

Послужной список наград и биография Татьяны Васильевны вполне могут послужить сюжетом для занимательной повести. Их количество говорит о многом, но главное остается за скобками. А главное – это человеческое серд­це с его болями и тревогами.

Что касается цифр, то наиболее показательными являются две – 49 лет служения журналистскому призванию и 15 лет – «Казахстанской правде». И весьма символично, что в юные годы она начинала работать коррес­пондентом отдела информации в «Казахстанской правде», а завершила свою карье­ру главным редактором республиканской газеты «Казахстанская правда».

Высокой оценкой вклада Татья­ны Костиной в казах­станскую журналис­тику стали государст­венные награды – ордена «Құрмет» и «Парасат», нагрудный знак «Мәдениет қайраткері», а также множество медалей.

Но главной наградой для Татья­ны Васильевны Костиной были и остаются ее ученики, которые с честью продолжают дело, которому она служила поч­ти полвека.