Официально
Урологи из Турции в столичной больнице проведут операции маленьким пациентам

Сегодня в столичной детской больнице №2 начался двухдневный мастер-класс по детской эндовидеохирургии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МГДБ №2.

В рамках мастер-класса операционная бригада во главе с урологом из Турции, профессором Али Текином проведет 4 операции, а также консультации и лекцию на тему «Эндовидеохирургия в детской урологии».

Специалист из Турции отметил, что при обсуждении лучшего варианта для лечения нужно прислушиваться к мнению врача и работать совместно с ним на результат.

«Самое превосходное – это не лапароскопия и не эндовидеохирургия. Лучший вариант здесь – это принятие правильного решения для лечения пациента. Какой вариант выбрать – эндовидеохирургию или полостную операцию – зависит от состояния пациента. Не у всех детей эффективна лапароскопия. Иногда мы переходим на полостные операции. Это все связано с различными случаями и диагнозами. Например, лапароскопии эффективны там, где очень сложно проникнуть при полостных операциях, там лучше и легче проникнуть лапароскопически», - объяснил он.

Но, по его словам, у очень маленьких пациентов лапароскопия рискованна.

«Эндовидеохирургия, да, по праву считается лучшим решением, но не всегда. Надо слушать и слышать врача», - добавил доктор.

Цель мастер-класса – повышение уровня профессионального мастерства оперирующих детских урологов Казахстана, обмен опытом с международным медицинским сообществом, адаптация новых технологий в детской урологии.

Во время открытия мастер-класса руководитель столичного Управления здравоохранения Тимур Муратов отметил, что развитие урологии в целом, и в частности, детской урологии, имеет большое значение для города Нур-Султана. В столице за последние несколько лет достигнуты определенные результаты во внедрении эндоскопических малоинвазивных технологий для взрослых. Теперь нужно внедрять лапароскопию и в детской урологии.

Он отметил, что это уже не первый мастер-класс, который проходит в стенах этой клиники. По его словам, детская урология имеет свои особенности.

«Основное направление здесь – это устранение различных множественных врожденных аномалий. И я надеюсь и верю, что после таких мастер-классов и активного взаимодействия с коллегами из Турции нам удастся переломить ситуацию в пользу эндоскопической хирургии, что доставит меньше страданий ребенку и сократит сроки его выздоровления, а это очень важно», - добавил он.

По его словам, со следующего года в столичном здравоохранении будет принята определенная программа переоснащения стационаров и большое внимание будет обращено на развитие детских стационаров.

«Я верю, что наши коллеги получат за эти два дня исчерпывающие знания и навыки, которые смогут в будущем использовать в своей практике», - продолжил Тимур Муратов.

В свою очередь, профессор Али Текин отметил, что он приехал

в Нур-Султан не только поделиться своими знаниями, но и получить опыт казахстанских врачей.

«У нас будет обмен знаниями. Я думаю, наша работа будет эффективна для всех, а самое главное – для наших маленьких пациентов», - сказал он.

Отметим, что в мастер-классе принимают участие детские урологи из города Нур-Султан и из других регионов Казахстана.

Мастер-класс проходит в рамках меморандума со стамбульской клиникой Acıbadem (Аджибадем) International, который подписан МГДБ №2 в мае этого года.

«Наши врачи получат опыт и повысят свою квалификацию в проведении эндовидеохирургических операций с такими диагнозами, как гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, варикоцеле, уретерогидронефроз, уретероцеле. Мастер-класс поможет практическому внедрению подобных операций в казахстанское здравоохранение. В нашу больницу приедут врачи со всего Казахстана», - отметила заведующая отделением уронефрологии МГДБ №2 Айгуль Ботабаева.

Отметим, детское уронефрологическое отделение открыто в МГДБ №2 в 2006 году. Ежегодно в отделении уронефрологии получают квалифицированную помощь до 1500 детей из столицы и других регионов Казахстана. Отделение является одной из баз кафедры детской хирургии и кафедры детских болезней АО «Медицинский университет «Астана». Для лечения детей используется новейшее эндоскопическое оборудование.

Уже сегодня в рамках Меморандума в клинике получат консультации десять маленьких пациентов, а завтра состоятся операции.

Популярное

Все
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
Образцовая сноха, жена и мама
В центре внимания – семья и дети
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
Счастье в каждом доме
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
Рейсов много, а нареканий и того больше
Впереди встречи с избирателями
Каждому по заслугам
Ах, как хочется вернуться
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Безопасный труд как жизненная необходимость
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Душа казахского народа
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Официально
В Карагандинской области на базе учебного центра «Спасск» Р…
Официально
Как пройти медицинский осмотр иностранным гражданам
Официально
Мы чемпионы – Қарлығаш
Официально
Состоялась церемония вручения дипломов для выпускников Ака…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]