Урологи из Турции в столичной больнице проведут операции маленьким пациентам

Сегодня в столичной детской больнице №2 начался двухдневный мастер-класс по детской эндовидеохирургии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МГДБ №2.

В рамках мастер-класса операционная бригада во главе с урологом из Турции, профессором Али Текином проведет 4 операции, а также консультации и лекцию на тему «Эндовидеохирургия в детской урологии».

Специалист из Турции отметил, что при обсуждении лучшего варианта для лечения нужно прислушиваться к мнению врача и работать совместно с ним на результат.

«Самое превосходное – это не лапароскопия и не эндовидеохирургия. Лучший вариант здесь – это принятие правильного решения для лечения пациента. Какой вариант выбрать – эндовидеохирургию или полостную операцию – зависит от состояния пациента. Не у всех детей эффективна лапароскопия. Иногда мы переходим на полостные операции. Это все связано с различными случаями и диагнозами. Например, лапароскопии эффективны там, где очень сложно проникнуть при полостных операциях, там лучше и легче проникнуть лапароскопически», - объяснил он.

Но, по его словам, у очень маленьких пациентов лапароскопия рискованна.

«Эндовидеохирургия, да, по праву считается лучшим решением, но не всегда. Надо слушать и слышать врача», - добавил доктор.

Цель мастер-класса – повышение уровня профессионального мастерства оперирующих детских урологов Казахстана, обмен опытом с международным медицинским сообществом, адаптация новых технологий в детской урологии.

Во время открытия мастер-класса руководитель столичного Управления здравоохранения Тимур Муратов отметил, что развитие урологии в целом, и в частности, детской урологии, имеет большое значение для города Нур-Султана. В столице за последние несколько лет достигнуты определенные результаты во внедрении эндоскопических малоинвазивных технологий для взрослых. Теперь нужно внедрять лапароскопию и в детской урологии.

Он отметил, что это уже не первый мастер-класс, который проходит в стенах этой клиники. По его словам, детская урология имеет свои особенности.

«Основное направление здесь – это устранение различных множественных врожденных аномалий. И я надеюсь и верю, что после таких мастер-классов и активного взаимодействия с коллегами из Турции нам удастся переломить ситуацию в пользу эндоскопической хирургии, что доставит меньше страданий ребенку и сократит сроки его выздоровления, а это очень важно», - добавил он.

По его словам, со следующего года в столичном здравоохранении будет принята определенная программа переоснащения стационаров и большое внимание будет обращено на развитие детских стационаров.

«Я верю, что наши коллеги получат за эти два дня исчерпывающие знания и навыки, которые смогут в будущем использовать в своей практике», - продолжил Тимур Муратов.

В свою очередь, профессор Али Текин отметил, что он приехал

в Нур-Султан не только поделиться своими знаниями, но и получить опыт казахстанских врачей.

«У нас будет обмен знаниями. Я думаю, наша работа будет эффективна для всех, а самое главное – для наших маленьких пациентов», - сказал он.

Отметим, что в мастер-классе принимают участие детские урологи из города Нур-Султан и из других регионов Казахстана.

Мастер-класс проходит в рамках меморандума со стамбульской клиникой Acıbadem (Аджибадем) International, который подписан МГДБ №2 в мае этого года.

«Наши врачи получат опыт и повысят свою квалификацию в проведении эндовидеохирургических операций с такими диагнозами, как гидронефроз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, варикоцеле, уретерогидронефроз, уретероцеле. Мастер-класс поможет практическому внедрению подобных операций в казахстанское здравоохранение. В нашу больницу приедут врачи со всего Казахстана», - отметила заведующая отделением уронефрологии МГДБ №2 Айгуль Ботабаева.

Отметим, детское уронефрологическое отделение открыто в МГДБ №2 в 2006 году. Ежегодно в отделении уронефрологии получают квалифицированную помощь до 1500 детей из столицы и других регионов Казахстана. Отделение является одной из баз кафедры детской хирургии и кафедры детских болезней АО «Медицинский университет «Астана». Для лечения детей используется новейшее эндоскопическое оборудование.

Уже сегодня в рамках Меморандума в клинике получат консультации десять маленьких пациентов, а завтра состоятся операции.