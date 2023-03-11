Уровень воды рек в ЗКО поднялся до опасного

Плюсовая среднесуточная температура в регионе осложнила паводковую обстановку в области, передает корреспондент Кazpravda.kz .

Фото пресс-службы ДЧС ЗКО

Согласно штормовому предупреждению от РГП "Казгидромет", уровень воды в реке Деркул на 11 марта, 00:00, составляет 524 см, на реке Чижа – 2 (вблизи села Чижа -2) – 763 см.

При этом опасный уровень составляет 520 см и 780 см соответственно. Силами МИО и ДЧС на местах организовано дежурство. Ведется мониторинг водоемов, гидробюллетень обновляется через каждые два часа.

В Департаменте проведено экстренное заседание КЧС области, по итогам которого принято решение о выдвижении сегодня, 11 марта, из областного центра в Таскалинский район (село Таскала), район Байтерек (село Зеленое) подразделений ДЧС. Будут направлены 27 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 2 генератора, 4 плавсредства, 1 мотобур.

Также планируется провести облет территорий этих районов.

В оперативном штабе отработано 494 звонка от населения, по которым были своевременно приняты меры по ликвидации угрозы подтопления. Вода зашла в подвальные помещения 9 учреждений. По адресам была проведена откачка. Жертв и пострадавших нет, эвакуация людей и отгон скота не проводились.

В областном центре, в связи с переполнением канализационных коллекторов талой водой и угрозой подтопления жилых массивов сточными и талыми водами, с 10 марта, 20:00, подача воды осуществляется по графику.

С 28 февраля на базе ДЧС в ЗКО создан областной оперативный противопаводковый штаб.

За последние сутки силами МИО вывезено 6 573 м3 снега. Всего вывезено 31 5015 м3 снега, откачано 30 141 м3 талой воды.

Работы по откачке воды ведутся в г. Уральске и девяти районах области.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ от МИО и ДЧС задействовано 1009 человек, 338 единиц техники, 122 мотопомпы, 178 единиц водооткачивающей техники.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и проведения превентивных мер организована работа по распространению среди населения памяток. Всего их роздано свыше 21 тысячи.