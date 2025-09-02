Судоисполнители похитили деньги взыскателей в Астане

Закон и Порядок
40
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правонарушители злоупотребляли служебными полномочиями на протяжении двух лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники столичной прокуратуры выявили факты хищения двумя частными судебными исполнителями денег, предназначенных для погашения административных штрафов, сообщает Kazpravda.kz

На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны они, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили деньги и растратили их на свои личные цели, в том числе на участие в азартных играх.

Аналогичным образом похитили деньги физических и юридических лиц. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге.

«В отношении судоисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен. По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий. В свою очередь, для недопущения аналогичных уголовных правонарушений, уполномоченному органу было предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции», – сказано в информации.

Также ранее стало известно, что в области Абай прокуратура отменила конкурс на 150 млн тенге по вырубке несуществующих 40-метровых деревьев. 

 

#Астана #ущерб #деньги #прокуратура #судоисполнители #взыскатели

