В конкурсных документах обнаружены расхождения между сметной и технической частями

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай прокуратура отменила конкурс на 150 млн тенге по вырубке несуществующих 40-метровых деревьев, сообщает Kazpravda.kz

В ходе проверки конкурсной документации были выявлены завышенные и необоснованные требования к потенциальным участникам, в том числе — наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров. Это является избыточным требованием, поскольку такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана.

Кроме того, в конкурсных документах обнаружены расхождения между сметной и технической частями, что создавало высокий риск нецелевого использования государственных средств. Подобные нарушения ограничивали круг потенциальных участников и противоречили принципам добросовестной конкуренции.