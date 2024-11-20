В Антикоре рассказали о коррупции в сфере образования Туркестанской области

Образование, Коррупция
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Венера Баталова
корреспондент

Антикоррупционной службой продолжается работа по минимизации рисков хищения в сфере образования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации агентства, практически во всех регионах Казахстана внедрена единая система бухучета, позволяющая своевременно пресекать махинации с начислением завышенных зарплат и «мертвыми душами», блокировать введение фиктивных данных.

Всего с начала 2023 года в производстве находилось 297 уголовных дел в данной сфере. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и в Алматы.

В совершении преступлений изобличены 406 человек, из них 196 осуждены и приговорены к различным мерам наказания.

«Так, Антикоррупционной службой по Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района. Устойчивая организованная группа из 12 участников, в том числе руководители отдела и их подчиненные бухгалтеры, подозреваются в хищении бюджетных средств в период с 2020 по 2023 годы путем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим в сфере образования физическим лицам, а также на свои личные счета», - говорится в сообщении.

Преступными действиями государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Принятыми мерами возмещен ущерб и наложен арест на имущество на общую сумму 639,8 млн тенге.

Уголовное дело направлено в прокуратуру с отчетом о завершении досудебного расследования.

#регионы #Образование #Антикор #хищения

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