Ущерб в миллиард евро нанесен Испании от блэкаута

Европа,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Если бы отключение света произошло с утра, а не под вечер, и продлилось весь день, то ущерб составил бы около 4,5 миллиарда евро

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Суммарный ущерб, нанесенный экономике Испании вчерашним отключением электроэнергии, оценивается примерно в один миллиард евро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Если бы отключение света произошло с утра, а не под вечер, и продлилось весь день, то ущерб составил бы около 4,5 миллиарда евро, отмечают эксперты.

Однако, как указывает издание, часть регионов блэкаут накрыл к концу рабочего дня, что не сказалось существенно на работе предприятий производственного сектора.

К утру вторника, согласно данным компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью, электроснабжение было восстановлено почти на всей территории материковой Испании.

Напомним, масштабное отключение света произошло после полудня в понедельник в Испании и Португалии. Частично сбой затронул Андорру и Францию.

Отключение света парализовало работу железнодорожного транспорта и привело к коллапсу автомобильного движения из-за неработающих светофоров.

Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены.

Причиной случившегося, по информации издания, могла стать кибератака. В Португалии же связали массовое отключение света с редким атмосферным явлением.

Ранее стало известно, что в Испании частично восстановили электроснабжение.

 

#ущерб #Испания #блэкаут

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