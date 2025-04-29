Если бы отключение света произошло с утра, а не под вечер, и продлилось весь день, то ущерб составил бы около 4,5 миллиарда евро
Суммарный ущерб, нанесенный экономике Испании вчерашним отключением электроэнергии, оценивается примерно в один миллиард евро, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.
Если бы отключение света произошло с утра, а не под вечер, и продлилось весь день, то ущерб составил бы около 4,5 миллиарда евро, отмечают эксперты.
Однако, как указывает издание, часть регионов блэкаут накрыл к концу рабочего дня, что не сказалось существенно на работе предприятий производственного сектора.
К утру вторника, согласно данным компании Red Eléctrica, управляющей национальной электросетью, электроснабжение было восстановлено почти на всей территории материковой Испании.
Напомним, масштабное отключение света произошло после полудня в понедельник в Испании и Португалии. Частично сбой затронул Андорру и Францию.
Отключение света парализовало работу железнодорожного транспорта и привело к коллапсу автомобильного движения из-за неработающих светофоров.
Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены.
Причиной случившегося, по информации издания, могла стать кибератака. В Португалии же связали массовое отключение света с редким атмосферным явлением.
Ранее стало известно, что в Испании частично восстановили электроснабжение.