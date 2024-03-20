Ушел из жизни известный телекомментатор Василий Уткин

В мире, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Телевизионный комментатор и спортивный журналист Василий Уткин умер на 53-м году жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: sport-express.ru

Уткин начал работу на телевидении в 1989 году, с 1994 года стал сотрудником НТВ, где вел передачу "Футбольный клуб". До 2015 года комментировал футбольные матчи. В 2004 и 2005 годах стал лауреатом ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор".

С 2010 по 2015 год Уткин являлся главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс". С 1996 года он работал на нескольких Олимпиадах, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008), Лондон (2012).

Уткин комментировал четыре финала футбольной Лиги чемпионов, а также несколько игр чемпионатов мира и Европы, включая финалы чемпионатов Европы 2000 и 2008 годов.

В разные годы был колумнистом газеты "Коммерсантъ", автором портала "Газета.ру", редактором спортивного отдела газеты "Газета". В 2017 году объявил о сотрудничестве с любительским на тот момент клубом "Эгриси".

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