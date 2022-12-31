Ушел из жизни почётный Папа Римский Бенедикт XVI

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На 96-м году скончался Бенедикт XVI. Об этом в субботу сообщил представитель пресс-службы Ватикана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI.

В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного Папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Периодически его навещал нынешний понтифик Франциск, к которому, по собственному признанию, испытывал большую привязанность и глубокое уважение.