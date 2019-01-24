Ушел из жизни собкор "Казахстанской правды" Валерий Мерцалов

Общество
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Скончался собственный корреспондент "Казахстанской правды" по Северо-Казахстанской области Мерцалов Валерий Александрович, сообщает Kazpravda.kz.

Как отмечают его коллеги, это невосполнимая утрата не только для близких, но и для журналистского сообщества.

"Человек незаурядного дарования и большой души, он умел так писать о героях своих публикаций, что с ними хотелось дружить, помогать им, общаться. И убедиться в этом несложно – откройте сайт "Казахстанской правды", почитайте материалы Валерия Александровича, и его "мерцаловский" стиль вы не спутаете ни с каким другим", - говорят они.



По словам сотрудников главного офиса республиканского печатного издания, он умел дружить, радоваться творческим удачам коллег, и был настоящим мэтром собкоровского братства.

"Тот, кто "варился" в газетном котле, знает, что собкоры всегда на передовой. Именно они проявляют чудеса журналистской доблести и оперативности, когда "горит" какая-то тема или нужна незамедлительная реакция на критическую ситуацию. Они выполнят задание любой сложности точно в срок, не считаясь со здоровьем, сном и отдыхом. Именно таким солдатом слова и был наш коллега и друг.

И весьма символично, что помимо множества наград и поощрений у Валерия Александровича было звание Заслуженного работника образования РК. Образовательный потенциал несли не только его материалы, но и его человеческая суть – подлинного интеллигента, преданно служившему своему журналистскому призванию 46 лет. Четверть века он посвятил работе в главной газете страны", - делятся коллеги Валерия Мерцалова.

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