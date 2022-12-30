Ушла из жизни "королева панка" – известный модельер Вивьен Вествуд

Культура , В мире
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Вествуд сыграла существенную роль в панк-движении и считается основательницей панк-стиля в высокой моде.

Фото: peoples.ru

Английский дизайнер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Interfax.ru.

Как пишет Associated Press, Дом моды Вествуд объявил о ее смерти в своих социальных сетях, заявив, что она скончалась в Южном Лондоне в окружении друзей и семьи.

Министр культуры Мишель Донелан прокомментировала смерть модельера: "Сегодня печальный день. Вивьен Вествуд была и всегда останется выдающейся фигурой в британской моде".

Отмечается, что Вествуд сыграла существенную роль в панк-движении и считается основательницей панк-стиля в высокой моде.

В своих работах она, в частности, смело соединяла элементы платьев ушедших эпох с современной одеждой.

Ее карьера взлетела в 1970-х годах с момента роста широкого интереса к панку, когда ее радикальный подход к городскому уличному стилю обрел огромную популярность.

После 1970-х Вествуд еще долго сохраняла авторитет в мире моды, и ее творчество было вознаграждено чередой триумфальных показов на подиумах в Лондоне, Париже, Милане и Нью-Йорке.

 

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