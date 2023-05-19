Усилить ответственность, активизировать помощь Свежий выпуск 19 мая 2023 г. 4:00 54 Самат Бейсембаев В каждой школе Казахстана создадут Академию родителей. По мнению инициаторов идеи, это поможет повысить ответственность пап и мам в воспитании детей, будет способствовать развитию родительской культуры. Об этом на брифинге в СЦК проинформировал вице-министр просвещения РК Едил Оспан. В целом, по его словам, ведомство уделяет большое внимание координации и объединению усилий всех государственных органов, деятельность которых направлена на защиту детей. Напомним, в прошлом году в национальное законодательство впервые введено такое понятие, как «буллинг», закреплены механизмы защиты детей от этого, а также разработаны правила профилактики травли среди детей, деятельности психологической службы. В соответствии с ними ежегодно организациями образования утверждаются конкретные планы мероприятий по защите детей от буллинга, проводятся различные внутришкольные и внешкольные мероприятия с познавательно-воспитательным потенциалом. Кроме того, на постоянной основе осуществляется психологическая и социальная реабилитация пострадавших несовершеннолетних. В целях повышения квалификации школьных психологов с этого года проводятся 80-часовые курсы повышения их квалификации. – В прошлом году в министерство поступило более 1 000 заявлений по фактам сокрытия или несвоевременного реагирования на факты правонарушений среди детей, – сообщил Едил Оспан. – В связи с этим ведомство предлагает усилить ответственность, установленную за несообщение о противоправных действиях в отношении или среди детей. Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывает Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Таким образом, будет предложена детальная методика раннего выявления и оказания всесторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В проекте плана предусматриваются мероприятия по повышению статуса психологической службы в Казахстане, трансформации информационного пространства для детей, регламентации деятельности государственных органов по выявлению фактов насилия в отношении детей и оказанию им своевременной комплексной помощи. Отметим, что для предоставления экстренной психологической и правовой помощи детям либо их родителям во всех регионах при управлениях образования работают сall-центры, а в Министерстве просвещения действуют Telegram чат-бот balaqorgaubot2.0 и веб-сайт balaqorgau. Эффективность чат-бота выражается в том, что каждый участник получает ответ на обращения, которые рассматриваются в срочном порядке до полного разрешения ситуации. Кроме того, любой ребенок или родитель может посетить веб-сайт с помощью специального QR-кода в школе и оставить свои вопросы. Можно не опасаться за свои данные: работа этих сall-центров ведется полностью анонимно. #школы #РК #буллинг #Академия родителей #совет родителей