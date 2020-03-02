Усилить санитарный контроль на казахстанской границе поручил Мамин
Жанат Тукпиев
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил принять ряд дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Глава государства поручил Правительству усилить меры по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на сегодня усугубилась, вирус затронул более 50 стран и продолжает распространяться очень активно. Коронавирус оказывает влияние на мировую экономику, снижаются биржевые индексы и производство. Для стабилизации экономики необходимо принимать соответствующие меры", – сказал Мамин на заседании Правительства РК.
Глава Правительства поручил Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска госграницы, а Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных крупных международных мероприятий.
"Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции. Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручается ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение вируса. Также поручаю обеспечить производство медицинских масок и средств защиты в полном объеме", – поручил Мамин.
Кроме того, Премьер-министр заявил, что акиматам регионов необходимо усилить противоэпидемические мероприятия в государственных и частных организациях, школах, ЦОНах и т.д.
"Акиматам и Министерству труда и социальной защиты населения поручается приостановить выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции", – указал он.
В заключение Премьер-министр добавил, что Министерству информации и общественного развития совместно с Минздравом поручается провести качественную информационную работу с населением по разъяснению мер профилактики коронавирусной инфекции.
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения (коронавирусная инфекция) в городе Ухань. По данным портала Ria.ru, всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 917 случаев заражения, из них – 109 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В самой провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, выявлено 66 907 случаев заражения, 2761 человек скончался, смертность составила 4,12%.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной.