На имя Заместителя Премьер-министра страны Романа Скляра сенатор Ольга Булавкина направила депутатский запрос, касающийся реконструкции дорог Восточно-Казахстанской области.

Сенатор Булавкина подчеркнула, что инфрастурктура имеет важное значение для развития перспективных населенных пунктов, приграничных сёл и поселков. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития до 2025 года всеми видами работ планируется охватить 27 тыс. км. Это позволит довести 95% протяженности дорог хотя бы до нормативного состояния. В это плане есть и проекты, которые должны завершиться уже в этом году.

«Одним из таких проектов является «Объект реконструкции автомобильной дороги «Калбатау-Майкапчагай» Восточно-Казахстанской области» объединяющий между собой Жарминский, Кокпектинский, Тарбагатайский, Зайсанский районы с общей численностью сельского населения 160 тысяч человек, являющийся транспортно-логистическим коридором с КНР, имеющим стратегически важное значение. При этом, судя по фактическому состоянию, к данному сроку объект завершен не будет», - сказала сенатор.

Сенатор отметила, что в ходе её недавней поездки в Зайсанский район, к ней обратились общественники и депутаты районных маслихатов с просьбой оказания поддержки в скорейшем решении данного вопроса.

«Для разрешения данной ситуации прошу вас провести всю необходимую работу по привлечению к участию АО НК «КазАвтоЖол», как основного заказчика, и его подрядных организаций по восстановлению объездной дороги и техническому её содержанию на период решения вопроса по возобновлению строительства основного объекта реконструкции и до его завершения. С целью предотвращения негативных социальных и экономических последствий в регионе оказать содействие в создании всех необходимых условий для обеспечения полноценной жизнедеятельности всех населенных пунктов в указанных выше районах», - озвучила в своем запросе Ольга Булавкина.