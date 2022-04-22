Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Ускорить темпы ремонта автодорог в ЗКО поручил Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В регионе глава Правительства посетил ряд промышленных предприятий, социальных и инфраструктурных объектов.

Накануне Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату Западно-Казахстанской области незамедлительно принять все необходимые меры по ремонту дорог в регионе.

В связи с этим в первую очередь Алихан Смаилов посетил участок автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ, соединяющий 50 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 94 тысячи человек. Дорога ведет до Карачаганакского месторождения, а также является транзитным коридором в Россию.

В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран.

«Состояние автомобильных дорог – один из наиболее проблемных вопросов Западно-Казахстанской области. В текущем году мы должны завершить основную часть этих работ. Данные проекты, начатые еще три года назад, не были завершены из-за недостатка финансирования. В этом году на реконструкцию автодорог предусмотрено 15 млрд тенге. Но если технические возможности позволят ускорить темпы работ, можно будет выделить дополнительное финансирование. При уточнении бюджета мы специально заложили 6 млрд тенге на реконструкцию автодороги Подстепное – Федоровка – граница РФ. Компания «КазАвтоЖол» приступила к работам. Ремонт этой дороги нужно завершить в течение 2022-2023 годов», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства поручил акимату области совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития держать этот вопрос на контроле и обеспечить эффективное освоение средств.

Далее Премьер-министр посетил предприятие по производству растительного масла и шрота ТОО «Пойма май комбинаты».

На заводе работают 135 человек, а его продукция (порядка 50 тыс. тонн в год) пользуется спросом не только в ЗКО и соседних областях, но и в России, Туркменистане, Узбекистане, Афганистане и Таджикистане. 

Предприятие, получившее господдержку на 2,8 млрд тенге, принимает активное участие в реализации политики стабилизации цен через механизм «оборотная схема», благодаря чему удалось существенно снизить цену на растительное масло для населения.

«Как вы знаете, Глава государства уделяет особое внимание обеспечению продовольственной безопасности страны. В этой связи ведется системная работа по насыщению рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией. В первую очередь социально значимыми продовольственными товарами.

В вопросе обеспечения рынка подсолнечным маслом принимаются меры по снабжению перерабатывающих предприятий сырьем. Как известно, для этого были введены квоты на вывоз семян подсолнечника и само подсолнечное масло», — отметил Премьер-министр РК.

Следующим пунктом рабочей поездки Алихана Смаилова стал комплекс школа-ясли-сад №18 на 300 учащихся. Комплекс был запущен в рамках ликвидации трехсменного обучения.

Премьер-министр отметил, что Национальным проектом «Білімді ұлт» предусмотрены необходимые меры для обеспечения доступности и качества образования. 

Так, в 2021 году открыто 534 детсада. На строительство 138 школ в 2022 году из бюджета страны выделено 104 млрд тенге, в том числе в ЗКО на шесть школ — 1,9 млрд тенге.

Кроме того, в 2022 году в республике будет модернизировано 1000 школ, в том числе 63 школы в ЗКО.

«Вместе с тем в области отмечается большая очередность в детсады – свыше 11 тыс. человек. Имеется шесть аварийных и три трехсменные школы. Не выделены средства на госзаказ на допобразование. Акимату надо оперативно решать эти проблемы. Больше открывать частных детсадов. Нужно обеспечить выделение средств из местных бюджетов по госзаказу на дополнительное образование», — подчеркнул глава Правительства. 

Далее Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ТОО «Уральский тепличный комбинат», проектная мощность которого составляет 3 тысячи тонн огурцов и помидоров в год.

Предприятие было запущено благодаря господдержке на 5 млрд тенге по линии АО «НУХ «КазАгро». В результате производство тепличной продукции в регионе увеличилось в два раза. 

«В вопросе обеспечения овощами важную роль занимают тепличные комплексы, поэтому мы заинтересованы в увеличении их количества. Для этого выделяются значительные средства на субсидирование затрат по строительству и содержанию. Здесь хочу отметить важное значение работы Уральского тепличного комбината, являющегося одним из крупнейших предприятий на западе страны. Необходимо приложить усилия для закрытия потребностей не только своей области, но и выходить на рынки соседних регионов. Потенциал в этом направлении большой», — отметил Алихан Смаилов.

После этого Премьер-министр посетил мебельную фабрику ТОО «Квант», продукция которой пользуется спросом как внутри Казахстана, так и на внешних рынках, в частности, в Армении и Кыргызстане. 

В рамках господдержки предприятие воспользовалось льготным кредитованием под 6% годовых на приобретение инновационного оборудования. Это позволило фабрике закрепить свои позиции на рынке и нарастить производство.

«Потребности внутреннего рынка растут с каждым годом. Потенциал для развития отрасли большой. В рамках программы «Экономика простых вещей» предприниматели могут получить льготное финансирование, поэтому отечественным производителям мебельной продукции необходимо активно пользоваться этой возможностью», — отметил Премьер-министр РК.

 

 

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