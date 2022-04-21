Фото: akorda.kz
Президент , Поручения
Токаев поручил наказать виновных в срыве сроков ремонта дорог в ЗКО

Глава государства поручил Правительству и акимату Западно-Казахстанской области принять необходимые меры по ремонту дорог в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Как сообщила пресс-служба Президента РК, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью «Күре жолдағы күрсініс» в газете «Egemen Qazaqstan».

Издание поднимает проблему плохого состояния трасс Западно-Казахстанской области.

«Еще в 2019 году Президент назвал одной из ключевых задач модернизацию транспортно-логистического потенциала региона, в котором 70 % дорог находятся в плачевном состоянии. Как подчеркнул Глава государства на встрече в Уральске, «это не только сказывается на повседневной жизни граждан, но и снижает экспортный и транзитный потенциал региона».

Президент тогда поручил Правительству совместно с акиматом до конца 2021 года завершить работу по ремонту дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах, особо отметив, что данный вопрос будет на его личном контроле.

Однако, как пишет «Egemen Qazaqstan», эти районы до сих пор не связаны с областным центром асфальтированной трассой. Строительные работы серьезно отстают от графика, имеются проблемы с их финансированием. Местные жители страдают от бездорожья, весной и осенью положение становится критическим», – отмечается в сообщении Акорды. 

Глава государства поручил Правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Ответственность за решение проблемы Президент возложил на Премьер-министра Алихана Смаилова.

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