Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Условия ужесточения карантинных мер озвучили в Минздраве
Диасов Ораз
корреспондент

В Министерстве здравоохранения страны пересмотрели показатели, при которых в республике будут вводиться ограничительные меры из-за коронавируса. Они одобрены Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в «зеленой» и «желтой» зонах ограничительные меры будут направлены на локализацию источника инфекции, без ограничения деятельности объектов бизнеса.

Но в этом случае будет рекомендовано усиление санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ношение медицинских масок в общественных местах и общественном транспорте.

Между тем в «красной» зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.

Первый этап – предельная занятость коек от 25 до 50 на 100 тысяч населения, R>1:

- без ограничения деятельности бизнеса;

- обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях, во всех видах транспорта.

На втором этапе – предельная занятость коек больше 50 на 100 тысяч населения, независимо от R. В этом случае будут вводится

- обязательное использование приложения Ashyq на объектах;

- ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведением массовых мероприятий, до 50%.

- введение дополнительных ограничений в организациях образования;

- перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.

«Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам. Но в городе Нур-Султане, который находится в «желтой» зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице», – заявила министр.

В этой связи она призвала субъектов бизнеса соблюдать санитарно-дезинфекционный режим на объектах, обеспечить безопасность населения при получении услуг.

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