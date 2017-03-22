Услугу по обналичиванию баланса с мобильного телефона предлагает Казпочта

Технологии
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АО "Казпочта" запускает услугу по обналичиванию средств со счета сотового телефона, передает Kazpravda.kz.

Пока этот сервис запущен в сотрудничестве с оператором "Beeline Казахстан".

"Казпочта предоставляет населению страны не только почтовые и агентские услуги, но и финансовые, наряду с банками второго уровня. Имея самую разветвленную филиальную сеть, мы являемся мостом между городом и селом, поэтому жители отдаленной местности нашей страны – это важный приоритет для нас. Понимая желания и потребности наших клиентов, сотрудничество с "Beeline Казахстан" в реализации данного проекта позволит им отправлять и получать денежные переводы еще проще. Если ранее перевод денег можно было осуществить только с платежной карты или с помощью систем денежных переводов, то теперь можно просто пополнить баланс на вашем телефоне и обратиться в любое наше отделение для получения наличных денег", – рассказал управляющий директор по инновациям и IT АО "Казпочта" Нариман Мукушев.

Для получения наличных денежных средств с мобильного баланса необходимо:

- обратиться в любое отделение АО "Казпочта" post.kz/departments/list к оператору для проведения операции по снятию наличных денег с мобильного баланса Beeline;

- предъявить удостоверение личности и сообщить номер телефона, с мобильного баланса которого будут сниматься денежные средства;

- получить код подтверждения, который поступит на номер телефона абонента с короткого номера 2020, с которого будет произведено снятие наличных денег (сообщение с кодом подтверждения содержит размер комиссии за операцию);

- сообщить код подтверждения и сумму для снятия оператору отделения АО "Казпочта";

- получить наличные денежные средства после проверки оператором кода подтверждения.

Комиссия составит 2,2% от суммы.

"Платежный сервис money.beeline.kz предоставляется с участием партнеров-операторов электронных денег и уполномоченных банков Республики Казахстан, имеющих лицензии Национального банка. Минимальная сумма снятия наличных составляет 1 000 тенге, максимальная сумма в сутки – 100 000 тенге", – уточнили в пресс-службе Казпочты.

Партнером сервиса стал банк "Казком", в банкоматах которого можно обналичить необходимую сумму.

Для получения средств с баланса в банкоматах нужно:

- отправить команду по SMS или заполнить форму на сайте beeline.kz;

- после отправки команды SMS или формы на сайте на указанный номер поступит код подтверждения от банка с короткого номера 7000. Код действует ровно 24 часа;

- при работе с банкоматом нажать любую кнопку на панели банкомата, выбрать операцию «Получение наличных с баланса», ввести полученный код подтверждения и сумму снятия;

- после проверки банком кода для подтверждения и запрошенной суммы банкомат осуществит выдачу наличных денег.

Минимальная сумма снятия наличных в банкоматах Qazkom составляет 2000 тенге, максимальная сумма – 15 000 тенге. Сумма комиссии составит 4%.

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