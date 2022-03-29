Аким Карагандинской области Женис Касымбек продолжает отчетные встречи с жителями региона.

Аким встречается с населением не в парадных местах, это позволяет увидеть проблемы воочию и обсудить пути их решения. Очередная встреча прошла в Бухар-Жырауском районе. Женис Касымбек поехал в села Кызылжар и Ростовка.

В Кызылжаре проживает более 800 человек, есть медпункт и фельд­шер. Вот только здание 1964 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте. Глава региона обрадовал сельчан: в этом году нач­нется строительство нового фельд­шерско-акушерского пункта.

Жители Кызылжара также просят восстановить спортзал. Давно пустую­щее помещение частично разобрали на стройматериалы. Женису Касымбеку доложили, что уже объявлен конкурс на разработку ПСД. Аким области поручил отремонтировать здание как можно быстрее.

– Я живу в этом селе с детства. Занимаюсь борьбой. Этот спортзал работал, я сам сюда ходил. Здесь выросло немало чемпионов, – поделился житель Кызылжара Амангельды Есенгали. – Сейчас в селе нет спорт­зала, детям негде заниматься. Мы надеемся, что это здание восстановят, и довольны тем решением, которое нам предложили.

В Ростовке Женису Касымбеку доложили о ремонте внутрипоселковых дорог. Часть привели в порядок в прошлом году, а в этом заасфальтируют оставшиеся улицы. Жители также пожаловались на нехватку педагогических кадров в школе-интернате, на качество капремонта здания. Женис Касымбек поручил создать комиссию, которая оценит работу подрядчика. Все недочеты компания исправит по гарантии.

Острым в Бухар-Жырауском районе остается вопрос нехватки пастбищ для выпаса домашнего скота. Его будут решать в рамках земельного законодательства. По поручению Президента неиспользуемые или нерационально используемые земли станут изымать в государственную собственность, чтобы в дальнейшем предоставлять в пользование сельчанам.

Основная встреча, на которую соб­рались жители всего района, сос­тоялась в Доме культуры поселка Ботакара. Сельчане подняли много вопросов, открыто говорили о нерешенных проблемах – состоянии электросетей, нехватки мест для занятий спортом, затянувшемся ремонте моста, о скотокрадстве…

На большинство вопросов акимы области и района ответили сразу. По некоторым предоставят письменные ответы в течение недели.