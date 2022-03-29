Свежий выпуск Услышать и решить 29 марта 2022 г. 13:44 Елена Мартынова Аким Карагандинской области Женис Касымбек продолжает отчетные встречи с жителями региона. Аким встречается с населением не в парадных местах, это позволяет увидеть проблемы воочию и обсудить пути их решения. Очередная встреча прошла в Бухар-Жырауском районе. Женис Касымбек поехал в села Кызылжар и Ростовка. В Кызылжаре проживает более 800 человек, есть медпункт и фельдшер. Вот только здание 1964 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте. Глава региона обрадовал сельчан: в этом году начнется строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Жители Кызылжара также просят восстановить спортзал. Давно пустующее помещение частично разобрали на стройматериалы. Женису Касымбеку доложили, что уже объявлен конкурс на разработку ПСД. Аким области поручил отремонтировать здание как можно быстрее. – Я живу в этом селе с детства. Занимаюсь борьбой. Этот спортзал работал, я сам сюда ходил. Здесь выросло немало чемпионов, – поделился житель Кызылжара Амангельды Есенгали. – Сейчас в селе нет спортзала, детям негде заниматься. Мы надеемся, что это здание восстановят, и довольны тем решением, которое нам предложили. В Ростовке Женису Касымбеку доложили о ремонте внутрипоселковых дорог. Часть привели в порядок в прошлом году, а в этом заасфальтируют оставшиеся улицы. Жители также пожаловались на нехватку педагогических кадров в школе-интернате, на качество капремонта здания. Женис Касымбек поручил создать комиссию, которая оценит работу подрядчика. Все недочеты компания исправит по гарантии. Острым в Бухар-Жырауском районе остается вопрос нехватки пастбищ для выпаса домашнего скота. Его будут решать в рамках земельного законодательства. По поручению Президента неиспользуемые или нерационально используемые земли станут изымать в государственную собственность, чтобы в дальнейшем предоставлять в пользование сельчанам. Основная встреча, на которую собрались жители всего района, состоялась в Доме культуры поселка Ботакара. Сельчане подняли много вопросов, открыто говорили о нерешенных проблемах – состоянии электросетей, нехватки мест для занятий спортом, затянувшемся ремонте моста, о скотокрадстве… На большинство вопросов акимы области и района ответили сразу. По некоторым предоставят письменные ответы в течение недели.