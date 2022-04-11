В нескольких регионах Казахстана установили личности организаторов и провокаторов массовых январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Шымкенте задержан "С" по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и "Коктелей Молотова", использованных 5 января при нападении на акимат города и департамент полиции. Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади Шымкента, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям", – сообщил спикер.

По его данным, в Жамбылской области в период с 18 по 31 марта установили 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Также арестованы два лидера ОПГ данного региона.

"Продолжаем работать по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми. Как ранее сообщалось, задержан экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы", – продолжил Килымжанов.

С его слов, в настоящее время найдено всего лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.

"Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров, хотя в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения", – резюмировал Елдос Килымжанов.