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Усыпальницы Великой степи
Елена Ульянкина

В Караганде издан фотоальбом «Мавзолеи Сарыарки».

Презентация фотоальбома состоялась в Карагандинском областном историко-краеведческом музее. Автор издания – редактор областного телеканала Saryarqa, лауреат премии Союза журналистов Казахстана Ашимхан Жампейсов. Книга выпущена при поддержке Областного центра по сохранению историко-культурного наследия. В нее вошли более ста снимков 52 культовых со­оружений разных веков, которые расположены на территории Центрального Казахстана. Все фото автор делал сам в течение почти десяти лет.

– В 2013 году я купил профессиональный цифровой фотоаппарат и с тех пор снимаю мазары и мавзолеи нашего края, – рассказывает Ашимхан Жампейсов. – Беру отпуск и еду в степь, ищу новые культовые сооружения. Ведь для меня важно запечатлеть не только известные мавзолеи – Алаша-хана или Жошы-хана, но и малоизученные. Например, в Улытауском районе есть мавзолей Айранбая би, который имеет пять куполов. Для мавзолеев Сарыарки такое строение – большая редкость.

Вошедшие в фотоальбом памятники зодчества разделены по векам их постройки. Самым древним погребальным сооружением является мавзолей Дом­баула. Археологи считают, что он возведен в VIII–IX веках. Мавзолей расположен в Улытауском районе, на правом берегу реки Каракенгир. По внешнему виду он напоминает юрту, сложенную из плоских каменных плит. Высота сооружения превышает пять метров. По легенде, мавзолей принадлежит воину и композитору Домбаулу, который был союзником Джучи-хана – старшего сына Чингисхана. Казахский народ считает, что это священное мес­то, которое оберегает людей от потусторонних сил. Именно поэтому путники останавливались здесь на ночевку.

В фотоальбоме представлено более десятка мавзолеев, в которых покоятся герои освободительных войн с джунгарскими захватчиками. Среди них – усыпальница легендарного Жидебай-батыра. Он был одним из полководцев Абылай-хана, считался знаменитостью своего времени. Жидебай командовал войсками в битвах за Баянтау, Иртыш, Нуру, Каркаралинск и Улытау. Его мавзолей находится в Шетском районе, на левом берегу реки Шерубай-Нура. Имеет купольную форму, сложен из сырцового кирпича на глиняном растворе. Благодарные потомки в XX веке укрепили погребальное сооружение и установили рядом памятный знак.

Надо отметить, что в издание «Мавзолеи Сарыарки» вошли две женские усыпальницы. Они принадлежат Жубан-ана и Болган-ана. Первая относится к XI веку и расположена на территории Жанааркинского района, стоит на правом берегу реки Сарысу. Усыпальница матушки Жубан имеет форму куба, построенного из жженого кирпича, который венчает восьмигранный купол. Современные женщины специально приезжают сюда, чтобы попросить у Жубан-ана счастье материнства.

Мавзолей Болган-ана более чем на век моложе гробницы Жубан-ана. Он находится в Улытауском районе, в десяти километрах выше места слияния рек Каракенгир и Сарысу. Это однокамерное сооружение, которое в плане имеет прямоугольную форму. Мавзолей построен из обожженного кирпича. На его стенах встречаются тамги и надписи на арабском языке. Мавзолей Болган-ана, который ученые относят к золотоордынскому периоду, частично разрушен. Высота его стен составляет более четырех метров.

– В степях Сарыарки спрятано много интересных памятников древнего зодчества, – отмечает Ашимхан Жампейсов. – В моем фотоальбоме собрана информация лишь о небольшой части существующих мазаров. Создавая его, я хотел, чтобы и старшее поколение, и молодежь больше узнали о ритуальных сооружениях нашего края. Ведь через них мы узнаем почти забытые имена героев Великой степи.

Фотоальбом «Мавзолеи Сарыарки» издан на казахском, русском и английском языках. Его тираж, к сожалению, небольшой – всего 50 экземпляров. Книги уже разошлись по библиотекам, музеям и коллекциям ученых-историков Карагандинской области.

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