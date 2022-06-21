Утекает сквозь пальцы вода

Более миллиарда тенге задолжало население Кызылорды поставщикам воды.

Воды – холодной. Горячего водоснабжения в Кызылорде отродясь не было. При этом местный горводоканал задолжал своим работникам, а на предприятии занято 1 157 человек, около 65 млн тенге в виде заработной платы.

Как можно работать при таком положении дел со сбором платежей за потребленную воду и почему люди за нее не платят? Горводоканал в Кызылорде – главный антигерой в соцсетях, горожане отзываются о нем вовсе не лестно, рассказывая, как у них дома обстоит дело с питьевой водой:

«Вода выше третьего этажа не поднимется, такой напор слабый».

«Часто воды просто не бывает».

«В городе то одна улица перекопана – трубы меняют, то другая, а результата нет, водоснабжение не улучшается».

«Из крана несколько дней вода текла до такой степени мутная, что боялись пить».

«Открываем утром кран, а вода по цвету как какао!»

На днях заместитель акима области Мархабат Жайымбетов провел отдельное совещание, посвященное финансово-хозяйственному состоянию коммунального предприятия «Қызылорда су жүйесі». Он подверг критике работу коммунальщиков, отметив, что в летний период в водопроводе Кызылорды низкое давление, в некоторых микрорайонах из кранов течет мутная вода, и каждый год такие факты повторяются. На этом фоне долг населения и организаций перед ГКП достиг 1,3 млрд.

По информации начальника ГКП «Қызылорда су жүйесі» Талгата Кулмаганбетова, озвученной в облакимате, на балансе предприятия находятся 974 километра водопроводных и 456 километров канализацион­ных сетей.

Объем распределяемой предприятием воды за последние три года увеличился на 24 процента. Например, если в январе – мае 2020-го он составил 5 186 тысяч кубометров, то за аналогичный период нынешнего года достиг 6 178 тысяч кубов. Два года назад у ГКП насчитывалось 75 тыс. 212 потребителей, нынче их чис­ло выросло до 83 тыс. 747.

– Сейчас в сутки подается 80–82 тысячи кубометров питьевой воды. Летом этот показатель порой может достигать 100–105 тысяч кубометров, зимой, наоборот, потребление снижается до 30–35 тысяч. Согласно нормативам, чтобы покрыть потребность 300 тысяч жителей Кызылорды и 4 120 юридических лиц, достаточно 70 тысяч кубометров воды в сутки. Как видим, предприятие сейчас тратит лишние 30–35 тысяч кубов, – сообщил Талгат Кулмаганбетов.

Горводоканал получает финансирование как из бюджета, так и из внебюджетных источников, за последние годы заменено около тысячи километров труб. Однако уровень качества обслуживания потребителей по-прежнему невысок.

– У вас задолженность по налогам составляет уже 660 миллионов тенге, абонентская база не совпадает с реальным потреб­лением воды по городу, у жителей возникло много вопросов к учреждению, – заявил руководству горводоканала Мархабат Жайымбетов. – А оценку услугам всегда дает население. И мы тоже не можем дать удовлетворительную оценку вашей работе. Долги накапливаются, налоги не уплачиваются, и, главное, никто за это не отвечает. Руководство города должно держать работу вашего учреждения под строгим контролем. Если так будет продолжаться, будем рассматривать вопрос в дисциплинарном порядке. Подавайте воду под соответствующим давлением 24 часа в сутки, подключайте вторую линию, принимайте жесткие меры, если есть абоненты, которые незаконно пользуются водой. Необходимо совершенствовать механизм сбора долгов.

Но почему жители Кызылорды массово не платят за потреб­ленную воду и как с этим быть? Спросим у них самих. Народ же все видит и знает.

– Не платят, потому что можно… не платить! Можно воровать воду, поливать ею мимо счетчика огурцы, провести в парикмахерскую или кондитерскую «левую» пластиковую трубу. Можно, живя в квартире, накопить двадцать тысяч тенге долга, а потом развести руками: мол, денег сейчас нет! Подождите еще. Нет неотвратимости наказания за нарушение правил, установленных для потребителей. Нарушают сот­ни, наказывают единицы – тех, кто попался и не вывернулся. А безнаказанность делает людей безответственными, – считает пенсионер Юлий Ким.

– Учет у горводоканала слабый и контроль, – говорит другой житель Кызылорды Жанболат Мырзабаев. – Простой пример приведу: в двухкомнатной квартире прописаны два человека – хозяин и хозяйка. Но эти люди сдают квартиру семье из шес­ти человек. Счетчика воды в квартире нет, платят хозяева за воду по подушевому тарифу. За шестерых платит? Нет, за двоих, прописанных. А моются, пьют, ходят в туалет шестеро. Разница огромная. В частном секторе все поят скот, поливают огороды и палисадники, цветники. Арычной сети на большей части территории города просто нет. И тут надо каждый двор обходить по разу в неделю, чтобы точно знать, что не мимо счетчика хозяева огурцы свои поливают и верблюдов поят.

– Серость и тьма! – ругается пенсионерка Сабиля Махамбетова. – Как не быть водоканалу в кризисе, когда у нас часть неплательщиков за воду – наглые правовые нигилисты, которые не платят, ибо не считают нужным это делать? Им нравится жить на халяву. Я на пятом этаже в микрорайоне «Шугыла» живу. У нас до пятого этажа вода доходит не всегда. Чаще насосом поднимаем. А под нами, вон, через дорогу, частный сектор. В основном коттеджи за двухмет­ровыми заборами. И дворы зеленые, красивые. Чем там хозяева эту зелень поливают? Питьевой же водой, конечно. А платят за ту воду? Представляете, какие должны быть суммы, если их насчитывать реально?

Кстати, именно на эту тему, когда «не хотят и не платят» граждане за коммуналку, завязалось на днях бурное обсуждение в популярной кызылординской группе в Фейсбуке. Завязалось вот под таким комментарием одной из пользовательниц:

«В кафе случайно услышала разговор двух мужчин. Один другому хвастался: мол, я не плачу за коммунальные услуги ни гроша. Просто не пускаю коммунальщиков за ворота своего коттеджа, и все. А что они сделают?»

Как понимаю, этот субъект из «новых крутых» реально полагает, что неуязвим за двухметровой стеной, огораживающей его коттедж. Или так можно: ничего не платить коммунальщикам, и жить спокойно? Сколько таких еще в нашем городе?»

И горожане следом комментируют:

«Этот человек просто-напросто хам и невежа!»

«Богатые коттеджи так и делают, проверяющие не могут попасть к счетчикам».

«Много, очень много таких».

«Это лица нашего времени, к сожалению».

«Вот из-за таких неучей мы и не можем поднять экономику нашей страны!»

«Деньги есть – воспитания нет!»

«Самое страшное, что таких – сотни!»

«Ладно, если это взрослый, так этим ядом заражено и молодое поколение. Всяким там внут­ренним политикам давно надо работать с населением в ключе, когда моя хата не с краю».

«Посмотрим, как он забегает, когда его счета заблокируют».

«Таким как с гуся вода – припеваючи живут!»

«Надо брать пример с узбеков. Нет оплаты – суд, арест имущества, выселение, продажа недвижимости с молотка. Все! Наказание не­обязательно должно быть строгим, оно должно быть неотвратимым! Только неотвратимость наказания сделает общество законопослушным и цивилизованным!».

Как это правильно – неотвратимость наказания. Не пора ли этого, наконец, добиваться?