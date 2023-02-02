"Уточню" – Жамаубаев на вопрос о приватизировавшем упомянутый президентом медцентр в Астане

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев не дал конкретного ответа на вопрос, кто стоит за приватизацией Национального научного медицинского центра в Астане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Ранее на совещании по развитию Астаны президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, «некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления».

«Так, в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек», – обосновал глава государства, поручив премьер-министру в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам в Сенате рассказал, что Правительство намерено пересмотреть комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, чтобы социальные проекты в него не попадали, и никто их не приватизировал.

«На этот счет у нас есть специальная рабочая группа. Я уже поручения дал, будем выявлять. В основном это коммунальные предприятия. Из области нам дают заявку, мы включаем в комплексный план. В прошлом году около 200 компаний, ориентированных на решение социальных вопросов, мы уже исключили», – пояснил Ерулан Жамаубаев.

На повторный вопрос журналиста, кто же все-таки приватизировал медцентр, министр ответил: «Давайте я уточню».

Также вице-премьер заверил, что по каждому предприятию будут опубликованы данные, какие доли акций были привлечены и какие суммы были возвращены в бюджет в рамках демонополизации.