"Для столицы это неприемлемо" – Токаев о низком качестве и доступности медуслуг в Астане

По словам президента, приемные покои в детских больницах не оборудованы, в поликлиниках - очереди, в родильных домах - нехватка мест, и они перегружены на 68%.

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В ходе совещания по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о низком качестве и доступности медуслуг в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза. Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках - очереди, в родильных домах - нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам", – сказал президент.

По его словам, приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Вместе с тем, некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой, закрывают некоторые медицинские направления.

"Для столицы это неприемлемо. Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматом решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.