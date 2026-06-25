Утверждена новая Стратегия развития ЕАБР на 2027-2031 годы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета Евразийского банка развития, на котором были рассмотрены итоги деятельности организации за 2025 год и утверждена новая Стратегия развития банка на 2027-2031 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Олжас Бектенов отметил, что в этом году исполняется 20 лет со дня основания ЕАБР и подчеркнул, что за годы деятельности банк внес значительный вклад в развитие экономик государств-участников, а также выразил уверенность в его дальнейшем динамичном развитии. Сегодня ЕАБР объединяет семь стран, в накопленном портфеле банка по итогам 2025 года – 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд, а в сумме со средствами, которые были привлечены в проекты партнерами банка, совокупный объем инвестиций в экономики превысил $64 млрд.

В ходе заседания выступили члены Совета ЕАБР от Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов доложил о результатах деятельности банка за 2025 год. По итогам прошлого года объем инвестиций ЕАБР достиг $2,6 млрд. Наибольший объем финансирования был направлен в проекты в сферах энергетики, транспортно-логистической отрасли и химической промышленности. Портфель «зеленых» проектов за год вырос на 17%, достигнув $1 млрд. Фонд технического содействия и Фонд цифровых инициатив ЕАБР также направили $40 млн в проекты по сбережению водных ресурсов, ускорению развития технологий искусственного интеллекта, развитию сектора АПК и другие проекты. Доля Казахстана в текущем инвестиционном портфеле банка составляет $4,2 млрд, или 65%. На данный момент с участием банка в стране реализуются 46 проектов.

Одним из вопросов повестки стало досрочное выполнение действующей Стратегии ЕАБР на 2022-2026 годы. К концу текущего года накопленные инвестиции ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 прогнозируются на уровне $12,2 млрд при плановых $10,9 млрд. За 2022-2026 годы $5,2 млрд направлены в экономику Казахстана, что сопоставимо с объемом инвестиций за предыдущие 15 лет.

Советом утверждена новая Стратегия развития ЕАБР на 2027-2031 годы. Приоритетными направлениями определены развитие транспортно-логистического комплекса, финансирование промышленности высоких переделов, а также привлечение международного капитала для реализации крупных инвестиционных проектов. В целом реализация Стратегии будет способствовать расширению экономической кооперации, повышению инвестиционной активности и устойчивому росту экономик государств-участников банка.

По итогам заседания принят ряд решений, в том числе организационного и финансового характера. По предложению членов Совета Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов вновь избран Председателем Совета ЕАБР, заместителем Председателя переназначен министр финансов РК Мади Такиев. Также Советом утверждена компания KPMG в качестве внешнего аудитора на 2026 финансовый год.

Кроме того, сегодня в Алматы проходит бизнес-форум «Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности», посвященный 20-летию ЕАБР. Участникам форума было зачитано приветственное обращение Председателя Совета директоров ЕАБР, Премьер-министра Казахстана.

В обращении отмечено, что в современных условиях Евразийский регион обладает значительным потенциалом для расширения торговли, внедрения технологий и формирования новых экономических точек роста. В связи с этим подчеркнута особая роль ЕАБР в укреплении экономического сотрудничества и реализации крупных инфраструктурных проектов, способствующих развитию региональной интеграции. При этом основой устойчивого роста Евразии в предстоящие годы станут инвестиции в человеческий капитал, инновации и взаимосвязанность экономик.