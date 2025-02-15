Утверждена охранная зона
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Работники музея «Есік», расположенного в знаменитой иссыкской долине с захоронениями сакских царей, поделились с нами хорошей новостью. Вышло постановление акима Алматинской области, согласно которому утверждены границы охранной зоны некрополя «Иссык» и древнего городища Рахат, где были найдены артефакты разных периодов – от раннего железного века до средневековья. Этим же документом определены зона регулирования застройки и охраняемый природный ландшафт данных памятников истории и культуры. Общая площадь охранных территорий превышает 1 тыс. га.