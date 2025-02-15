Утверждена охранная зона

Напомним, музей «Есік» построили в 2011 году близ сакского кургана, где была обнаружена самая значительная археологическая находка рес­публики – Золотой человек. В то время почти вся прилегаю­щая к объекту территория была во владении частных лиц и одного из местных крестьянских хозяйств. Чтобы вернуть земельные участки государству, руководству учреждения пришлось на протяжении долгих десяти лет судиться со многими землевладельцами.

Летом прошлого года в интервью «Казахстанской правде» директор музея Гульмира Мухтарова сообщила, что разработан новый проект охранной зоны, в которую вошли 114 сакских курганов. Проведена их паспортизация, документы направлены на утверждение в акимат области. Однако выхода соответствующего постановления музейным работникам и археологам пришлось ждать больше года.

– Теперь эти мытарства позади! – радуется заместитель директора музея «Есік» Досым Зыкырия. – Сейчас рассматривается вопрос о придании городищу Рахат статуса объекта республиканского значения. Расположенные здесь и в некрополе «Иссык» сакские курганы – могилы наших далеких предков, имеющие научную и историческую ценность. В целом узаконение охранной зоны позволит активизировать работу по изучению, сохранению и пропаганде этих памятников археологического и культурного наследия. Кроме того, открываются большие перспективы для развития туризма.

К слову, весной прошлого года по причине нехватки бюджетных средств было приостановлено строительство визит-цент­ра рядом с музеем. По проекту осталось завершить около 30% строительно-монтажных работ. В перспективе в визит-центр «переедут» все пять экспозиционных залов музея, а в действующем здании планируется разместить лабораторию, детские игровые площадки с музейной и исторической «начинкой». Построят также общежитие для зарубежных археологов, приезжающих сюда на сезонные раскопки.

Сейчас в связи с удорожанием стройматериалов проводится корректировка сметы, после чего будет направлена заявка в Минфин на дополнительное финансирование проекта.