Уважаемые соотечественники!

Издревле Наурыз отмечался как Великий день обновления, возрождения природы и человеческого духа, день единения и взаимопомощи.
Благодаря вековым традициям, отношениям доверия, солидарности, мира и согласия Наурыз мейрамы является объединяющей духовной ценностью Мәңгілік Ел.
Вместе с животворящим дыханием весны Наурыз утверждает наше стремление к гармонии и взаимопониманию, дружбе и единству.
Именно в этом заключается формула успеха нашей страны и нашего народа, залог наших будущих побед и свершений.
Пусть свет и тепло Наурыза согревают просторы нашего дома – Страны Великой степи.
Символично, что в эти весенние дни страна вступает в решающий период укрепления и развития нашей Родины – Республики Казахстан.
Сегодня все мы особенно ярко и отчетливо осознаем свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны.
Дорогие земляки!
Пусть наш великий и светлый праздник весны Наурыз подарит вам радость, достаток и счастье!
Пусть с теплыми и чистыми лучами весеннего солнца в каждом уголке нашей необъятной Родины воцарится гармония, а в каждой казахстанской семье крепнут узы согласия, глубокого взаимного уважения, понимания и любви!
Мира и согласия вашему дому!
С праздником Наурыз мейрамы!
Совет Ассамблеи народа Казахстана
Благодаря вековым традициям, отношениям доверия, солидарности, мира и согласия Наурыз мейрамы является объединяющей духовной ценностью Мәңгілік Ел.
Вместе с животворящим дыханием весны Наурыз утверждает наше стремление к гармонии и взаимопониманию, дружбе и единству.
Именно в этом заключается формула успеха нашей страны и нашего народа, залог наших будущих побед и свершений.
Пусть свет и тепло Наурыза согревают просторы нашего дома – Страны Великой степи.
Символично, что в эти весенние дни страна вступает в решающий период укрепления и развития нашей Родины – Республики Казахстан.
Сегодня все мы особенно ярко и отчетливо осознаем свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны.
Дорогие земляки!
Пусть наш великий и светлый праздник весны Наурыз подарит вам радость, достаток и счастье!
Пусть с теплыми и чистыми лучами весеннего солнца в каждом уголке нашей необъятной Родины воцарится гармония, а в каждой казахстанской семье крепнут узы согласия, глубокого взаимного уважения, понимания и любви!
Мира и согласия вашему дому!
С праздником Наурыз мейрамы!
Совет Ассамблеи народа Казахстана