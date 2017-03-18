Уважаемые соотечественники!

Издревле Наурыз отмечался как Великий день обновления, возрождения природы и человеческого духа, день единения и взаимопомощи.



Благодаря вековым традициям, отношениям доверия, солидарности, мира и согласия Наурыз мейрамы является объединяющей духовной ценностью Мәңгілік Ел.



Вместе с животворящим дыханием весны Наурыз утверждает наше стремление к гармонии и взаимопониманию, дружбе и единству.



Именно в этом заключается формула успеха нашей страны и нашего народа, залог наших будущих побед и свершений.



Пусть свет и тепло Наурыза согревают просторы нашего дома – Страны Великой степи.



Символично, что в эти весенние дни страна вступает в решающий период укрепления и развития нашей Родины – Республики Казахстан.



Сегодня все мы особенно ярко и отчетливо осознаем свою принадлежность к единой семье народа Казахстана, сопричастность к его делам и ответственность за будущее своей страны.



Дорогие земляки!



Пусть наш великий и светлый праздник весны Наурыз подарит вам радость, достаток и счастье!



Пусть с теплыми и чистыми лучами весеннего солнца в каждом уголке нашей необъятной Родины воцарится гармония, а в каждой казахстанской семье крепнут узы согласия, глубокого взаимного уважения, понимания и любви!



Мира и согласия вашему дому!



С праздником Наурыз мейрамы!



Совет Ассамблеи народа Казахстана