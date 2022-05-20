Увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 до 21 года требует глава Конгресса молодежи Казахстана

Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана», член клуба молодых экспертов при Сенате Тохтар Болысов в ходе парламентских слушаний в Сенате высказался о необходимости увеличения возраста выдачи микрокредитов с 18 до 21 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, студенты берут кредиты в микрокредитных организациях для участия в азартных играх.

«В дальнейшем они впадают в зависимость, и родители расплачиваются за их долги. Поэтому мы просим увеличить возраст выдачи микрокредитов с 18 до 21 года», - сказал Тохтар Болысов.