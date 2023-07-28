Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Катаром

Количество разрешённых частот увеличено с 21 до 38 рейсов в неделю.

Фото: Kazpravda.kz

Пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК сообщила об увеличении количества рейсов между Казахстаном и Катаром, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, 26-27 июля состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Катара с участием перевозчиков двух стран. Со стороны Казахстана делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, со стороны Катара - глава авиационных властей Катара Мохамед Аль-Хаджри.

По итогам переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, который расширяет правовую базу для выполнения рейсов:

- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Астана и Доха с каждой стороны;

- с 7 до 14 рейсов в неделю между городами Алматы и Доха с каждой стороны;

- с 7 до 10 грузовых рейсов в неделю с каждой стороны, включая 5 степень "свободы воздуха".

Тем самым, количество разрешённых частот увеличено с 21 до 38 рейсов в неделю.

Фото пресс-службы Комитета гражданской авиации

На основе достигнутых договоренностей, авиакомпания "Qatar Airways" до конца планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Алматы - Доха с 1 до 2 раз в день (с 7 до 14 рейсов в неделю).

Также, в середине 2024 года авиакомпания планирует открыть авиасообщение по маршруту Астана - Доха.

В настоящее время авиакомпания "Qatar Airways" на рейсах по направлению в Казахстан в том числе использует широкофюзеляжные воздушные суда типа "Боинг-787 Дримлайнер". В ходе переговоров авиакомпания сообщила, что будет увеличивать использование данных типов воздушных судов на рейсах в Республику Казахстан.

Фото пресс-службы Комитета гражданской авиации