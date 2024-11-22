Увидеть Мангистау и запомнить навсегда

Мангистауская область – регион, где природа и история создают уникальный симбиоз. Это край захватывающих видов, древних святынь и мест, которые называют «марсианскими пейзажами». Абиш Сарсенбайулы Нугман, учредитель компании «Kettik Mangystau», уже не первый год помогает туристам открывать для себя красоты Мангистау, разрабатывая маршруты и готовя гидов. Его история – это рассказ не только о работе, но и о вызовах, с которыми сталкиваются энтузиасты туризма в этом необыкновенном уголке Казахстана.

Магия маршрутов

Компания Абиша Нугмана предлагает туристам путешествия по 15 маршрутам, из которых самые популярные входят в топ-3: Бозжира – Кызылкуп – меловые утесы и скалы, которые называют «казахстанским Марсом»; Бекет-Ата – Шопан-Ата – Бозжира – путешествие, сочетающее сакральный туризм и природные красоты; Ыбыкты-сай –Караман-Ата – маршрут, где природа встречается с историей.

Каждая из остановок по праву заслуживает отдельного рассказа, поскольку места эти поистине уникальные. Так, Кызылкуп сравнивают с десертом тирамису из-за необычной окраски скал: от темно-коричневого к светло-бежевому и красному. Зрелище поистине вдохновляющее, считают туристы и местные жители.

Ажурное ущелье Ыбыкты-сай, спрятавшееся в равнинах Мангистау, восхищает отнюдь не меньше. Это удивительное творение природы формировалось на протяжении многих миллионов лет на территории полуострова Мангистау. Главной особенностью ущелья являются известняковые скалы с причудливыми формами, напоминающими пористый шоколад или пчелиные соты.

Есть где разгуляться в Мангистау и любителям сакрального туризма, по некоторым сведениям в регионе 362 святых места, самыми популярными из которых являются мечети и захоронения Бекет-Ата и Шопан-Ата. Ежегодно тысячи паломников приезжают сюда, чтобы соприкоснуться с историей жизни святых.

– На этом списке чудеса Мангистау отнюдь не заканчиваются. Среди других популярных направлений – Шеркала и Айракты. Первое – это огромная гора овальной формы, расположенная посреди степи. А Айракты называют Долиной замков. Захватывающая местность, с каждого ракурса горы смотрятся по-разному, и каждый видит свои силуэты. Еще один популярный маршрут – долина шаров Торыш и Акеспе, где мистика природы манит своей необычностью.

В каждый тур включены транспорт, питание и необходимое снаряжение. Гиды компании не только делятся знаниями, но и заботятся о безопасности, удобстве гостей, - рассказал Абиш Нугман.

Бозжира: «Марс» в сердце Казахстана

Абиш Сарсенбайулы рассказывает, что урочище Бозжира – это главная жемчужина региона. Белоснежные утесы, величественные панорамы и уникальная экосистема делают это место объектом восхищения. Туристы из Казахстана и дальнего зарубежья отмечают, что фотографии Бозжиры напоминают инопланетные пейзажи.

Бозжира – удивительная гряда скальных образований разнообразных форм и размеров, расположенная в западной части плато Устюрт. Здесь же возвышает­ся одноименная гора с пиком высотой 287 метров. На въезде в урочище путников встречают величественные «клыки» – останцы, ставшие символом этих мест.

Эти пейзажи будто соз­даны для съемок голливудских вестернов или фантастических фильмов. Кажется, что они инопланетного происхождения, но когда-то здесь простиралось дно древнего океана Тетис. Босжира, соз­данная самой природой, поражает вооб­ражение своей грандиозностью. На фоне этого масштабного ландшафта машины и люди выглядят крошечными. Добраться сюда непросто, но с каждым годом это место привлекает все больше путешественников.

Однако популярность места имеет и обратную сторону.

– Если бы к Бозжире проложили дорогу, то выиграли бы абсолютно все. Туристы и местные жители смогли бы чаще приезжать, стоимость тура бы существенно сократилась, поскольку сейчас 50% пути до нее – бездорожье, – рассказывает учредитель компании.

Само урочище делится на верхнюю, среднюю и нижнюю панорамы. По словам Абиша Сарсенбайулы, все в этом месте уникальное. Даже песок особенный – он имеет эррозийные свойства, ходить по нему крайне не рекомендует­ся босыми ногами. В этой местности растут уникальные эндемики.

– Поскольку из-за отсутствия асфальта каждый водитель прокладывает свой путь, урочище испещрено следами от колес. А это вредит и растениям, и животным, которые могут исчезнуть, – говорит Абиш Сарсенбайулы.

Общественность Мангистау буквально разделилась на два лагеря: с одной стороны есть сторонники асфальтирования дороги, создания неких удобств для туристов в виде современных туа­летов, гостевых домиков и кафе, а с другой – ярые противники какого-либо вмешательства в природу.

Сакральные маршруты

Еще одна категория туристов – это те, кто приезжает к сакральным местам. И безусловным лидером по посещаемости является Бекет-ата. Сюда приходят, чтобы обратиться к Всевышнему, получить благословение, ответы на свои вопросы. Бекет-ата и Шопан-ата при жизни сделали столько всего, что про них сложены десятки интересных легенд и историй. Так, например, считается, что имя Бекета стало боевым кличем (ураном), когда ему было 22–23 года. По легенде, ему приснился вещий сон про то, что на деревню через два дня нападет турк­менское войско из 500 воинов. Бекет предложил 50 всадникам затаиться на холме. Когда враги были близко, он превратился в лебедя и полетел на них, и в это время начался сильный ветер. Казахские всадники быстро спустились с возвышенности, крича в качестве урана имя Бекета.

В поднявшейся от ветра пыли врагам казалось, что казахских всадников не 50, а 500. Внезапная атака обратила туркменское войско в бегство, но Бекет предупредил кровопролитие, сказав, чтобы никто не убивал бегущих врагов.

Группы и фрилансеры

Большинство туристов, обращающихся в турфирму, – это жители Атырау, Актобе, Западно-Казахстанской области, а также Алматы и Астаны. С мая по сентябрь преобладают местные путешественники, а в осенние месяцы приезжают гости из Европы, Китая и Японии.

– Особенно интересно, что китайские туристы находят маршруты благодаря аналогу Instagram – приложению Red Book, где блогеры делятся впечатления­ми о маршрутах. Именно благодаря рекомендациям в этом приложении компания получила поток туристов из Китая. С января по ноябрь текущего года мы обслужили 13 500 человек, – рассказывает Абиш Нугман.

Примечательно, что Мангистауская область стала популярной у одиночных путников. Так, говорит руководитель турфирмы, путешественники, прокладывая маршруты через несколько стран и городов, включают в этот список и наш регион.

Абиш Нугман много лет занимается организацией турпоездок по Мангистау

– Одиночные туристы нередко выбирают маршрут Япония – Узбекистан – Казахстан (Алматы, Актау) – Каракалпакстан или Азербайджан – Грузия – Турция. Это, как правило, фрилансеры. Когда приходят к нам в офис, их сразу отличишь. Удивительные ребята, живут путешествиями. Мы стараемся встретить их тепло, показать, рассказать, накормить, чтобы они составили приятные впечатления и обязательно поделились ими со своими соотечественниками, – говорит Абиш Нугман.

Вызовы

Мангистау сталкивается с рядом проб­лем, связанных с экологией и инфраструктурой.

– Чтобы сохранить уникальные мес­та для будущих поколений, можно передать их частным предпринимателям для благоустройства и организации платного входа, – делится Абиш Нугман.

Случаи вандализма, по словам экс-гида, иногда удивляют своей абсурд­ностью. Например, в одном из туров туристы застали мужчину, который выбивал свое имя на камне в Ыбыкты-сае. Этот случай стал резонансным, и виновник был уволен с работы.

– Наш гид, который сопровождал группу туристов, стал свидетелем этого беспредела. Мужчина этот, вооружившись молотком и инструментом, похожим на долото, выбивал на камнях имя. Естественно, наш сотрудник не остался в стороне, стал снимать его, задавать воп­росы. В итоге выяснилась абсурдная ситуация: человек этот – работник Дома культуры в Актюбинской области. Это, конечно, придало новости еще больший резонанс. Вот, к сожалению, таких «культурных» у нас немало, поэтому считаю, что за этими местами все же необходимо следить. Мы предлагали акимату помощь в этом плане. Хотели взять несколько достопримечательностей под контроль: поставить охрану, установить мусорные баки, туалеты, взымая за это плату за въезд. Нам отказали, сообщив, что в следующем году все и так сделают, – сказал Абиш Нугман.

Спикер уверен, что Мангистау обладает огромным туристическим потенциалом.

– Я люблю свою работу и готов дальше развивать туристическую отрасль региона. Мы разрабатываем маршруты, готовим гидов, работаем над тем, чтобы каждый турист увез с собой лучшие воспоминания о нашей земле, – говорит он.

Чтобы сделать регион более привлекательным, он предлагает улучшить инфраструктуру: построить современные туалеты, наладить систему вывоза мусора, установив подземные контейнеры, и создать условия для экологически безопасного туризма.

Мангистау – это место, где природа и история объединяются в единое целое. Благодаря усилиям таких людей, как Абиш Нугман, регион становится доступнее для туристов со всего мира. Однако сохранение этого уникального наследия требует ответственного подхода и совместных усилий.