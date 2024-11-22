Увидеть Мангистау и запомнить навсегда Туризм 22 ноября 2024 г. 7:00 8 Ирина Логвинова собственный корреспондент по Мангистауской области Достопримечательности региона интересны и китайцу, и европейцу фото с сайта visitmangistau.kz, фото из архива Абиша Нугмана Мангистауская область – регион, где природа и история создают уникальный симбиоз. Это край захватывающих видов, древних святынь и мест, которые называют «марсианскими пейзажами». Абиш Сарсенбайулы Нугман, учредитель компании «Kettik Mangystau», уже не первый год помогает туристам открывать для себя красоты Мангистау, разрабатывая маршруты и готовя гидов. Его история – это рассказ не только о работе, но и о вызовах, с которыми сталкиваются энтузиасты туризма в этом необыкновенном уголке Казахстана. Магия маршрутов Компания Абиша Нугмана предлагает туристам путешествия по 15 маршрутам, из которых самые популярные входят в топ-3: Бозжира – Кызылкуп – меловые утесы и скалы, которые называют «казахстанским Марсом»; Бекет-Ата – Шопан-Ата – Бозжира – путешествие, сочетающее сакральный туризм и природные красоты; Ыбыкты-сай –Караман-Ата – маршрут, где природа встречается с историей. Каждая из остановок по праву заслуживает отдельного рассказа, поскольку места эти поистине уникальные. Так, Кызылкуп сравнивают с десертом тирамису из-за необычной окраски скал: от темно-коричневого к светло-бежевому и красному. Зрелище поистине вдохновляющее, считают туристы и местные жители. Ажурное ущелье Ыбыкты-сай, спрятавшееся в равнинах Мангистау, восхищает отнюдь не меньше. Это удивительное творение природы формировалось на протяжении многих миллионов лет на территории полуострова Мангистау. Главной особенностью ущелья являются известняковые скалы с причудливыми формами, напоминающими пористый шоколад или пчелиные соты. Есть где разгуляться в Мангистау и любителям сакрального туризма, по некоторым сведениям в регионе 362 святых места, самыми популярными из которых являются мечети и захоронения Бекет-Ата и Шопан-Ата. Ежегодно тысячи паломников приезжают сюда, чтобы соприкоснуться с историей жизни святых. – На этом списке чудеса Мангистау отнюдь не заканчиваются. Среди других популярных направлений – Шеркала и Айракты. Первое – это огромная гора овальной формы, расположенная посреди степи. А Айракты называют Долиной замков. Захватывающая местность, с каждого ракурса горы смотрятся по-разному, и каждый видит свои силуэты. Еще один популярный маршрут – долина шаров Торыш и Акеспе, где мистика природы манит своей необычностью. В каждый тур включены транспорт, питание и необходимое снаряжение. Гиды компании не только делятся знаниями, но и заботятся о безопасности, удобстве гостей, - рассказал Абиш Нугман. Бозжира: «Марс» в сердце Казахстана Абиш Сарсенбайулы рассказывает, что урочище Бозжира – это главная жемчужина региона. Белоснежные утесы, величественные панорамы и уникальная экосистема делают это место объектом восхищения. Туристы из Казахстана и дальнего зарубежья отмечают, что фотографии Бозжиры напоминают инопланетные пейзажи. Бозжира – удивительная гряда скальных образований разнообразных форм и размеров, расположенная в западной части плато Устюрт. Здесь же возвышается одноименная гора с пиком высотой 287 метров. На въезде в урочище путников встречают величественные «клыки» – останцы, ставшие символом этих мест. Эти пейзажи будто созданы для съемок голливудских вестернов или фантастических фильмов. Кажется, что они инопланетного происхождения, но когда-то здесь простиралось дно древнего океана Тетис. Босжира, созданная самой природой, поражает воображение своей грандиозностью. На фоне этого масштабного ландшафта машины и люди выглядят крошечными. Добраться сюда непросто, но с каждым годом это место привлекает все больше путешественников. Однако популярность места имеет и обратную сторону. – Если бы к Бозжире проложили дорогу, то выиграли бы абсолютно все. Туристы и местные жители смогли бы чаще приезжать, стоимость тура бы существенно сократилась, поскольку сейчас 50% пути до нее – бездорожье, – рассказывает учредитель компании. Само урочище делится на верхнюю, среднюю и нижнюю панорамы. По словам Абиша Сарсенбайулы, все в этом месте уникальное. Даже песок особенный – он имеет эррозийные свойства, ходить по нему крайне не рекомендуется босыми ногами. В этой местности растут уникальные эндемики. – Поскольку из-за отсутствия асфальта каждый водитель прокладывает свой путь, урочище испещрено следами от колес. А это вредит и растениям, и животным, которые могут исчезнуть, – говорит Абиш Сарсенбайулы. Общественность Мангистау буквально разделилась на два лагеря: с одной стороны есть сторонники асфальтирования дороги, создания неких удобств для туристов в виде современных туалетов, гостевых домиков и кафе, а с другой – ярые противники какого-либо вмешательства в природу. Сакральные маршруты Еще одна категория туристов – это те, кто приезжает к сакральным местам. И безусловным лидером по посещаемости является Бекет-ата. Сюда приходят, чтобы обратиться к Всевышнему, получить благословение, ответы на свои вопросы. Бекет-ата и Шопан-ата при жизни сделали столько всего, что про них сложены десятки интересных легенд и историй. Так, например, считается, что имя Бекета стало боевым кличем (ураном), когда ему было 22–23 года. По легенде, ему приснился вещий сон про то, что на деревню через два дня нападет туркменское войско из 500 воинов. Бекет предложил 50 всадникам затаиться на холме. Когда враги были близко, он превратился в лебедя и полетел на них, и в это время начался сильный ветер. Казахские всадники быстро спустились с возвышенности, крича в качестве урана имя Бекета. В поднявшейся от ветра пыли врагам казалось, что казахских всадников не 50, а 500. Внезапная атака обратила туркменское войско в бегство, но Бекет предупредил кровопролитие, сказав, чтобы никто не убивал бегущих врагов. Группы и фрилансеры Большинство туристов, обращающихся в турфирму, – это жители Атырау, Актобе, Западно-Казахстанской области, а также Алматы и Астаны. С мая по сентябрь преобладают местные путешественники, а в осенние месяцы приезжают гости из Европы, Китая и Японии. – Особенно интересно, что китайские туристы находят маршруты благодаря аналогу Instagram – приложению Red Book, где блогеры делятся впечатлениями о маршрутах. Именно благодаря рекомендациям в этом приложении компания получила поток туристов из Китая. С января по ноябрь текущего года мы обслужили 13 500 человек, – рассказывает Абиш Нугман. Примечательно, что Мангистауская область стала популярной у одиночных путников. Так, говорит руководитель турфирмы, путешественники, прокладывая маршруты через несколько стран и городов, включают в этот список и наш регион. Абиш Нугман много лет занимается организацией турпоездок по Мангистау – Одиночные туристы нередко выбирают маршрут Япония – Узбекистан – Казахстан (Алматы, Актау) – Каракалпакстан или Азербайджан – Грузия – Турция. Это, как правило, фрилансеры. Когда приходят к нам в офис, их сразу отличишь. Удивительные ребята, живут путешествиями. Мы стараемся встретить их тепло, показать, рассказать, накормить, чтобы они составили приятные впечатления и обязательно поделились ими со своими соотечественниками, – говорит Абиш Нугман. Вызовы Мангистау сталкивается с рядом проблем, связанных с экологией и инфраструктурой. – Чтобы сохранить уникальные места для будущих поколений, можно передать их частным предпринимателям для благоустройства и организации платного входа, – делится Абиш Нугман. Случаи вандализма, по словам экс-гида, иногда удивляют своей абсурдностью. Например, в одном из туров туристы застали мужчину, который выбивал свое имя на камне в Ыбыкты-сае. Этот случай стал резонансным, и виновник был уволен с работы. – Наш гид, который сопровождал группу туристов, стал свидетелем этого беспредела. Мужчина этот, вооружившись молотком и инструментом, похожим на долото, выбивал на камнях имя. Естественно, наш сотрудник не остался в стороне, стал снимать его, задавать вопросы. В итоге выяснилась абсурдная ситуация: человек этот – работник Дома культуры в Актюбинской области. Это, конечно, придало новости еще больший резонанс. Вот, к сожалению, таких «культурных» у нас немало, поэтому считаю, что за этими местами все же необходимо следить. Мы предлагали акимату помощь в этом плане. Хотели взять несколько достопримечательностей под контроль: поставить охрану, установить мусорные баки, туалеты, взымая за это плату за въезд. Нам отказали, сообщив, что в следующем году все и так сделают, – сказал Абиш Нугман. Спикер уверен, что Мангистау обладает огромным туристическим потенциалом. – Я люблю свою работу и готов дальше развивать туристическую отрасль региона. Мы разрабатываем маршруты, готовим гидов, работаем над тем, чтобы каждый турист увез с собой лучшие воспоминания о нашей земле, – говорит он. Чтобы сделать регион более привлекательным, он предлагает улучшить инфраструктуру: построить современные туалеты, наладить систему вывоза мусора, установив подземные контейнеры, и создать условия для экологически безопасного туризма. Мангистау – это место, где природа и история объединяются в единое целое. Благодаря усилиям таких людей, как Абиш Нугман, регион становится доступнее для туристов со всего мира. Однако сохранение этого уникального наследия требует ответственного подхода и совместных усилий. #туризм #Мангистау #Kettik Mangystau #Абиш Нугман