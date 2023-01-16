Узбекистанца с крупной партией наркотиков задержали в Алматы

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Гражданин Узбекистана задержан с крупной партией наркотиков в Алматы. Полицейские изъяли у него 81 сверток "синтетики", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 п.п.1,3 ст. 297 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору", задержан гражданин М., 2000 года рождения. При личном досмотре у него изъяли 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению", - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

На период следствия фигуранта водворили в изолятор временного содержания.

Оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в город, добавили в полиции.