Ужесточить требования к безопасности труда хочет Сенат Парламента РК

Председатель Сената Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания сообщил, что сенаторы подготовили законопроект по ужесточению требований к безопасности труда, сообщает Kazpravda.kz.

Спикер напомнил о поручении президента страны по тщательному расследованию трагедии в Карагандинской области и выразил уверенность, что все виновные будут привлечены к ответственности.

«В июне группа сенаторов подготовила законопроект по ужесточению требований к безопасности труда. В том числе по полномочиям инспекторов, по возможности внеплановых проверок. Нужно поработать, принять нормы, ужесточающие ответственность за такого рода ЧС и трагедии», – сказал Ашимбаев