"Речи о нехватке финансирования тут быть не должно" – Аймагамбетов о выносе котельных из зданий школ

Общество , Образование
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр отметил, что безопасность детей в школах - самый главный вопрос, и тут не должно быть речи о нехватке финансирования.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Министерства просвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства прокомментировал ситуацию со взрывом школьной котельной в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях системы отопления до сих пор расположены в зданиях ряда школ, колледжей и детских домов. Это представляет большую угрозу для детей. Вы знаете о ситуации, которая недавно произошла в Акмолинской области - там лишь только за счет того, что котельная была вне здания школы, дети не пострадали. А если бы котельная была в здании школы, то без жертв не обошлось бы. Это нужно понимать. Поэтому мы требуем, чтобы системы отопления на объектах образования были правильно расположены", – сказал министр.

По его словам, в 263 школах отопительные системы располагались в зданиях школ. По этому вопросу были даны поручения. На сегодня работы по переносу котельных из зданий завершены только в 206 школах.

"По сей день в 57 школах этот вопрос до конца не решен. Нужно, чтобы акиматы выделили средства для проведения этих работ", – заявил Аймагамбетов.

Министр также отметил, что безопасность детей в школах - самый главный вопрос, и тут не должно быть речи о нехватке финансирования.

Напомним, в средней школе имени Жумабека Ташенова в поселке Аршалы Аршалынского района в отдельно стоящей котельной произошел разрыв парового отопительного котла на твердом топливе.

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