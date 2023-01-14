В Абайской области автомобиль с двумя рыбаками провалился под лед

Фото пресс-службы МЧС РК

Автомобиль ушел под лед озера Алаколь в Урджарском районе Абайской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На озере Алаколь, 13 января, погиб молодой мужчина. Он был в салоне автомобиля НИВА, когда машина начала проваливаться под лед. Выбраться из плена у водителя не получилось.

ЧП произошло около 15:10 часов. 29-летний водитель автомобиля марки НИВА, с 28-летним пассажиром пересекали озеро Алаколь по льду. В результате пролома ледяного покрова произошло затопление автомобиля.

Рядом сидящий пассажир смог выбраться из транспортного средства. Водитель утонул.

Сегодня спасатели-водолазы нашли тело утонувшего водителя, и вместе с автомобилем извлекли его на поверхность из глубины 28 метров.

К работе привлекли 4 водолазов и 1 единицу техники по линии МЧС РК, а также силы и средства МИО (25 человек, 6 единиц техники).